Cristiano Ronaldo dice addio alla nazionale del Portogallo

«Al popolo portoghese: è giunto il giorno di restituire la maglia numero sette della nazionale , che appartiene a tutti noi. Volevo vincere, volevo essere il migliore, volevo fare la storia. Ho commesso anche errori, ma non ho mai mollato», le parole di Cristiano Ronaldo nel video apparso sui social.

Il fenomeno portoghese conclude così la sua carriera con la maglia del Portogallo dopo aver vinto l’Europeo del 2016 e due edizioni della UEFA Nations League. Inoltre, rimane di gran lunga il miglior marcatore della storia della nazionale, di cui è stato capitano e leader da diversi anni a questa parte. La partita col Galles del 24 settembre scorso resterà così l’ultima di Cristiano Ronaldo col Portogallo.

«Concludo un percorso iniziato nell’agosto del 2003 e che ha cambiato per sempre la mia vita – ha dichiarato nel suo videomessaggio Ronaldo – Quando guardo indietro e penso a tutto quello che ho vissuto con la Nazionale, non vedo soltanto partite, gol, record o trofei. Vedo persone. Vedo gli emigrati che per 90 minuti sentivano il Portogallo un po’ più vicino. Vedo milioni di portoghesi che non ho mai conosciuto personalmente, ma che hanno fatto parte della mia vita. Perché, alla fine di tutto, il calcio è molto più di un gioco. Il calcio sono le persone».

«Ho dato tutto quello che avevo per questa maglia. Ci sono stati pomeriggi e serate perfetti, ci sono state vittorie che non dimenticherò mai, ci sono state sconfitte che ancora oggi faccio fatica a ricordare – prosegue l’attaccante –. Ho anche sbagliato, ho anche sofferto, ci sono stati anche momenti in cui non sono stato capace di dare ai portoghesi ciò che desideravano tanto. Ma non mi sono mai arreso. E soprattutto, non ho mai smesso di provare orgoglio nel rappresentare il Portogallo. E se qualche volta vi ho reso felici, se qualche volta un mio gol vi ha fatto abbracciare qualcuno, dimenticare un momento difficile o essere orgogliosi del nostro Paese, allora ne e’ valsa la pena».