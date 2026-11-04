Terzo trimestre da record per Intesa: nei primi nove mesi del 2026 utile sopra gli 8 miliardi

Intesa Sanpaolo batte le stime e registra il miglior utile netto dei primi nove mesi di sempre, pari a 8,2 miliardi di euro, in crescita dell’8,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Risultati che spingono il gruppo ad alzare le previsioni per il 2026, con un utile netto atteso ben oltre i 10 miliardi di euro, nonostante «l’impatto fiscale di quasi un miliardo di euro della Legge di Bilancio 2026», come spiegato dal CEO Carlo Messina. In Borsa il titolo ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,57%, a quota 5,99 euro. Con l’approvazione dei conti, il consiglio di amministrazione di Ca’ de Sass ha dato il via libera anche alla distribuzione dell’acconto sul dividendo 2026, per un importo complessivo di 3,8 miliardi di euro. Una decisione che ha comportato anche una modifica del rapporto di cambio previsto dall’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) su Monte dei Paschi di Siena. Il concambio passa infatti da 1,6 a 1,664 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo di nuova emissione per ogni azione Mps portata in adesione, così da neutralizzare integralmente l’effetto dello stacco dell’acconto della cedola.

L’incontro con gli analisti finanziari è stato anche l’occasione per Messina di ribadire la «solidità del progetto per Mps». Secondo il CEO, l’esito dell’assemblea dei soci del Monte ha «rafforzato la nostra fiducia sull’esecuzione» dell’operazione, anche grazie a un «messaggio chiarissimo» arrivato dagli azionisti di Siena, che hanno «bocciato tutte le proposte del management. Una cosa mai vista e che dimostra la diversa direzione tra azionisti e il management». Gli azionisti di Mps avranno quindi la possibilità di «entrare a far parte del principale gruppo bancario italiano e di uno dei principali gruppi bancari europei». L’operazione punta a creare un nuovo gruppo con un utile netto superiore a 16 miliardi di euro nel 2029. Le distribuzioni complessive agli azionisti sono invece stimate in circa 61 miliardi di euro nel periodo 2025-2029, 11 miliardi in più rispetto a quanto previsto dal piano industriale di Intesa Sanpaolo presentato a febbraio. Il progetto prevede anche impegni per Siena e per la Toscana, con un incremento del credito erogato sul territorio, la creazione di un polo tecnologico, di una direzione commerciale e di nuove strutture centrali.

Il futuro di Mediobanca Nel corso dell’incontro Messina è tornato anche sul ruolo di Mediobanca. Il top manager ha confermato l’intenzione di «continuare a investire nel marchio» dell’istituto di Piazzetta Cuccia e «nelle sue persone perché ha molto valore». Per quanto riguarda le tempistiche, l’operazione su Mps dovrebbe concludersi tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Solo una volta completata, Intesa Sanpaolo procederà con l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria su Mediobanca. L’attenzione è rivolta anche alle decisioni che prenderà l’Antitrust, nei confronti della quale il CEO ha espresso una «fiducia totale». L’esito finale, secondo Messina, «dovrebbe essere in linea con la proposta fatta al mercato». Nel caso in cui fosse necessario cedere ulteriori sportelli di Mps, oltre ai 635 già destinati a Unipol, queste eventuali dismissioni «non avverranno» a favore del gruppo guidato da Carlo Cimbri.