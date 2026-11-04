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Secondo stadio Juve? Quali sono le società che ne hanno già uno per il calcio femminile

Ecco le società che hanno a disposizione strutture dedicate per le proprie squadre femminili.

Di
Chiara Costantini
Onefootball
Stadi
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(Foto: Marius Simensen/Getty Images)

Il calcio femminile continua a crescere ed aumenta anche l’attenzione dei club verso le strutture a disposizione delle proprie squadre. Un tema tornato d’attualità anche in casa Juventus, di cui si è discusso durante l’assemblea degli azionisti di martedì. Il presidente bianconero Gianluca Ferrero ha parlato della possibilità di realizzare un secondo impianto a Torino, destinato alla Juventus Women e alla Next Gen, che attualmente disputano le proprie partite lontano dalla città.

La Juve non è il primo club a valutare la costruzione di un nuovo impianto. In Europa già alcune club hanno deciso di puntare sullo sviluppo di una struttura separata per le proprie squadre femminili. Altre società invece hanno deciso di utilizzare lo stadio storico della formazione maschile, mentre altre ancora hanno investito in strutture condivise con il settore giovanile.

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