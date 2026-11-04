Ricavi da sponsor tecnico: il Milan supera la Juve grazie ad Adidas ma le top europee rimangono lontane

Il nuovo contratto che legherà il Milan ad Adidas a partire dal 2028/29 per 10 anni permette ai rossoneri di salire in testa alla speciale classifica dei club di Serie A che incassano di più dal proprio sponsor tecnico. Il club di via Aldo Rossi, che vestirà ancora Puma nella prossima stagione, supera così Inter e Juventus, quest’ultimi rimasti primi in graduatoria fino a questo momento grazie alla partnership con la stessa Adidas.
Inoltre, il Milan superando la Juve in Italia riesce così a raggiungere anche la top 10 europea, da cui estromette proprio i bianconeri. Ma allargando il focus proprio all’Europa, nonostante il balzo in avanti dei rossoneri, i top club rimangono ancora abbastanza distanti per le nostre società. Per fare un esempio, in testa a questa speciale graduatoria c’è il Real Madrid, che di recente ha rinnovato proprio con Adidas per 120 milioni a stagione, più del doppio di quello che incasserà il Milan dallo stesso marchio tedesco dal 2028/29.
Calcio e Finanza
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