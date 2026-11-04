Ricavi da stadio e nuove opportunità per i club

L’analisi dei conti mostra come l’incremento del matchday revenue non si limiti alla biglietteria standard. Pacchetti premium, sky box, aree corporate e servizi aggiuntivi per famiglie e aziende permettono di alzare lo scontrino medio, con un impatto diretto su EBITDA e risultato operativo. In prospettiva comparata, i dati sui ricavi da stadio dei club italiani possono essere letti alla luce dell’ultimo UEFA club finance report , che scompone le entrate matchday dei principali campionati europei per voce e per mercato.

Per molti club di vertice i ricavi da stadio rappresentano oggi tra il 10% e il 20% del fatturato, con punte più elevate nei campionati in cui gli impianti sono moderni, spesso di proprietà e con una forte componente hospitality. In Italia il rapporto resta più contenuto, ma il margine di crescita è significativo, soprattutto se si considera la capacità inutilizzata in molti impianti di Serie A.

Big match, segmentazione prezzi e confronto estero

Una parte crescente dei ricavi da stadio arriva dalle cosiddette partite evento. Derby, sfide scudetto e gare di coppa consentono politiche di prezzo più spinte rispetto alle giornate “ordinarie”, con differenziali importanti tra settori popolari e aree premium. I club più strutturati costruiscono una curva prezzi dinamica, che tiene conto di calendario, avversario, giorno e orario, inserendo ogni partita in una logica di pianificazione complessiva.

Un utile termine di paragone per valutare il peso dei ricavi da biglietteria e hospitality in Serie A è offerto dal Deloitte football finance review, che analizza l’evoluzione delle entrate matchday nei principali campionati europei. Da questo raffronto emerge come la capacità di monetizzare le partite di cartello dipenda non solo dal pricing, ma anche dalla qualità dei servizi offerti dentro e fuori dallo stadio.

Filiera del ticketing e ruolo dei partner

La crescita dei ricavi da stadio richiede una gestione sempre più strutturata della filiera dei biglietti. Oltre alle biglietterie ufficiali, i club si affidano a partner specializzati in grado di integrare sistemi di pagamento, aree riservate per abbonati e programmi membership. Questo approccio permette di controllare meglio le allotment per gruppi organizzati, aziende e pubblico internazionale, riducendo le giacenze e aumentando il tasso di riempimento dell’impianto.

Nel contesto europeo, l’uso di piattaforme avanzate per la distribuzione dei tagliandi consente anche un monitoraggio in tempo reale delle vendite per settore, agevolando decisioni su aperture parziali, promozioni mirate e gestione dei flussi in ingresso. La tendenza è quella di trasformare ogni partita in un prodotto con una propria strategia commerciale, in cui la componente prezzo, la qualità dell’esperienza allo stadio e la capacità di raggiungere tifosi sempre più lontani diventano elementi di un unico modello integrato. Per la Serie A, il modo in cui i club sapranno governare questi processi farà la differenza nella distanza economica dai top campionati europei, rendendo il matchday una leva chiave da osservare nei bilanci dei prossimi anni.

Un ulteriore elemento di sviluppo riguarda la capacità di utilizzare i dati generati dal processo di acquisto per costruire una relazione più diretta con il pubblico. Informazioni come frequenza delle presenze, tipologia di biglietto acquistato, anticipo della prenotazione e preferenze relative ai settori possono essere utilizzate per segmentare la domanda e calibrare l’offerta. In questo modo, il ticketing non rappresenta più soltanto uno strumento operativo per garantire l’accesso allo stadio, ma diventa una componente del sistema di customer relationship management del club.

I partner tecnologici assumono quindi un ruolo sempre più rilevante anche nell’integrazione tra biglietteria, applicazioni mobile, programmi fedeltà e servizi commerciali. L’obiettivo è creare un ecosistema nel quale il tifoso possa gestire in modo semplice il proprio titolo di accesso, ricevere comunicazioni personalizzate e usufruire di servizi aggiuntivi prima, durante e dopo la partita. Per i club, una maggiore integrazione permette inoltre di valorizzare meglio le opportunità di cross-selling, dagli acquisti di merchandising alle offerte hospitality, fino alla ristorazione e ai servizi dedicati alle aziende.

Questa evoluzione rende il rapporto tra società sportive e operatori del ticketing sempre più strategico. La scelta del partner, infatti, può incidere non solo sull’efficienza della vendita, ma anche sulla qualità complessiva dell’esperienza del tifoso e sulla capacità del club di trasformare la presenza allo stadio in un rapporto commerciale continuativo.