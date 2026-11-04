Rafael Nadal entra nel Consiglio di Amministrazione del Real Madrid

Una leggenda del tennis nel club di calcio per antonomasia. Rafael Nadal si prepara a entrare nel Consiglio di Amministrazione del Real Madrid. Secondo quanto comunicato dalla stessa società guidata da Florentino Perez, la candidatura dell’ex tennista spagnola verrà sottoposta ai soci durante l’assemblea del prossimo 21 novembre e, salvo imprevisti, l’ingresso della leggenda del tennis verrà formalizzato in quella occasione.
L’annuncio è arrivato direttamente dal Real Madrid, che ha convocato un’assemblea generale straordinaria per ratificare la nomina del campione spagnolo, già socio onorario del club.
«Rafael Nadal, già socio onorario del Real Madrid, è una delle più grandi leggende della storia dello sport, nonché uno degli atleti spagnoli più ammirati e conosciuti a livello mondiale – sottolinea la giunta direttiva – Per il Real Madrid e per l’intera comunità madridista, è motivo di immenso orgoglio che una figura del suo calibro, sia come atleta che come persona, vera icona dello sport spagnolo e globale, entri a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione, contribuendo, da tale posizione, al presente e al futuro del nostro club».
Oltre a ricordare il suo lungo palmares, il club ha voluto sottolineare anche le qualità personali che rendono Nadal un esempio dentro e fuori dal campo: «Rappresenta molto più dei suoi successi: il suo talento, la costante ricerca del miglioramento, la capacità di sacrificio, lo spirito competitivo, l’umiltà, il rispetto verso avversari e compagni e l’impegno verso il prossimo fanno di lui una figura esemplare».
Nadal ha ringraziato il Real Madrid attraverso i propri canali social: «Desidero ringraziare il presidente Florentino Pérez e il Consiglio di Amministrazione per l’invito a far parte del Consiglio del Real Madrid. Ho accolto questa proposta con grande entusiasmo, con la voglia di imparare e con l’impegno a dare il mio contributo in ogni modo possibile».