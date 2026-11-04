Rafael Nadal entra nel Consiglio di Amministrazione del Real Madrid

L’annuncio è arrivato direttamente dal Real Madrid , che ha convocato un’assemblea generale straordinaria per ratificare la nomina del campione spagnolo, già socio onorario del club.

«Rafael Nadal, già socio onorario del Real Madrid, è una delle più grandi leggende della storia dello sport, nonché uno degli atleti spagnoli più ammirati e conosciuti a livello mondiale – sottolinea la giunta direttiva – Per il Real Madrid e per l’intera comunità madridista, è motivo di immenso orgoglio che una figura del suo calibro, sia come atleta che come persona, vera icona dello sport spagnolo e globale, entri a far parte del nostro Consiglio di Amministrazione, contribuendo, da tale posizione, al presente e al futuro del nostro club».

Oltre a ricordare il suo lungo palmares, il club ha voluto sottolineare anche le qualità personali che rendono Nadal un esempio dentro e fuori dal campo: «Rappresenta molto più dei suoi successi: il suo talento, la costante ricerca del miglioramento, la capacità di sacrificio, lo spirito competitivo, l’umiltà, il rispetto verso avversari e compagni e l’impegno verso il prossimo fanno di lui una figura esemplare».

Nadal ha ringraziato il Real Madrid attraverso i propri canali social: «Desidero ringraziare il presidente Florentino Pérez e il Consiglio di Amministrazione per l’invito a far parte del Consiglio del Real Madrid. Ho accolto questa proposta con grande entusiasmo, con la voglia di imparare e con l’impegno a dare il mio contributo in ogni modo possibile».