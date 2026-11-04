Primi investimenti per il Generali Stadium: ecco quanto hanno speso fin qui Inter e Milan

Il nuovo stadio di San Siro, che porterà il nome di Generali Stadium, ha già generato costi per Inter e Milan. È quanto emerge dal bilancio di Stadio San Siro SpA, la società co-partecipata dai due club costituita nell’ottobre 2025 e che il 5 novembre dello stesso anno ha acquisito dal Comune di Milano lo stadio Giuseppe Meazza e le sue aree circostanti.

Come emerge dai documenti consultati da Calcio e Finanza, la cifra è riportata tra le «immobilizzazioni materiali in corso e acconti» nel bilancio chiuso al 30 giugno 2026. Si tratta di costi legati alle attività preparatorie per la realizzazione del nuovo impianto, che la società ha contabilizzato in vista dello sviluppo del progetto. Ma di quanto si tratta?