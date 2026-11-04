Quanto ha incassato il Milan da Adidas dal 1999 al 2018

«Il Milan è come la Ferrari. Anche quando non ottiene grandi risultati sul campo, continua ad essere un brand riconosciuto e amato dai tifosi di tutto il mondo».

Nell’ottobre 2013, in occasione del rinnovo con Adidas, l’allora amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani descriveva così la forza commerciale dei rossoneri. Un marchio che, a suo dire, era capace di attrarre investimenti anche quando la bacheca aveva smesso di riempirsi con la frequenza degli anni migliori.

Quel rinnovo, che dava continuità ad una partnership siglata nel 1998/99, avrebbe dovuto accompagnare Milan e l’azienda tedesca fino al 2023, celebrando venticinque anni consecutivi insieme. Il rapporto si sarebbe invece interrotto nel 2018, all’indomani del passaggio del club da Fininvest a Yonghong Li e pochi anni dopo il matrimonio tra Adidas e la Juventus di Andrea Agnelli.

Dieci anni dopo quell’addio, le tre strisce torneranno sulle maglie rossonere. Come anticipato da Calcio e Finanza, dalla stagione 2028/29 il Milan di Gerry Cardinale tornerà a vestire Adidas, con un accordo da 50 milioni di euro a stagione per dieci anni.

Un’intesa da mezzo miliardo complessivo, che aprirà un nuovo capitolo di una storia che, prima del ventennio 1999-2018, era iniziata nel 1978/79, la stagione della stella conquistata dai rossoneri di Gianni Rivera, per poi vivere un’altra parentesi tra il 1991 e il 1993.

Ma quanto ha incassato il Milan da Adidas? Calcio e Finanza ha passato in rassegna i bilanci del club rossonero per individuare, stagione per stagione, gli importi versati dal colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo a fronte della sponsorizzazione di maglia e degli accordi di licensing sulla vendita di magliette e altro merchandising.