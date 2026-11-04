L'ombra dell'insider trading sul Pallone d'Oro: la polizia francese apre un'indagine

Le fonti si sono espresse in forma anonima perché non autorizzate a commentare pubblicamente un’indagine in corso. A insospettire gli investigatori non sarebbe stata soltanto la precisione delle previsioni, ma anche il modo in cui sono state gestite le scommesse sui diversi account .

Secondo quanto riportato da The Athletic, che cita fonti delle forze dell’ordine francesi a conoscenza del caso, a far scattare i controlli è stata una serie di scommesse sulla piattaforma Polymarket , dove 12 account diversi avrebbero indovinato non solo il vincitore, ma l’intero ordine dei primi cinque classificati del Pallone d’Oro maschile : Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri e Lionel Messi.

Sono in corso delle indagini della polizia francese per un presunto caso di insider trading legato all’ultima edizione del Pallone d’Oro , vinta dall’attaccante inglese Harry Kane . Al centro dell’inchiesta ci sono alcune scommesse che avrebbero previsto correttamente l’esatto ordine dei primi cinque classificati nella graduatoria maschile.

Un portavoce del Pallone d’Oro ha ribadito la posizione di France Football: «L’integrità del Pallone d’Oro rappresenta una priorità assoluta per France Football», ha dichiarato. «Desideriamo ribadire che il vincitore viene selezionato attraverso una votazione indipendente».

Anche France Football , ovvero l’organizzatore del premio, aveva ricevuto una segnalazione sulle anomalie nelle scommesse prima ancora che venissero annunciati i risultati. Una volta resa nota la classifica, l’organizzazione ha deciso di avviare verifiche interne e di rivolgersi alla SCCJ (Central Racing and Gaming Service), il dipartimento della polizia francese che si occupa del gioco d’azzardo.

I numeri dell’operazione sono importanti: secondo quanto verificato da The Athletic, erano stati puntati complessivamente 250.000 euro , con una vincita vicina ai 200.000 euro . La prima segnalazione era arrivata da un media francese.

«Siamo certi che prendiamo molto seriamente queste accuse relative alla possibile fuga dei risultati e a scommesse potenzialmente fraudolente. Sono in corso indagini per accertare i fatti e determinare eventuali responsabilità. Stiamo procedendo alla presentazione di una denuncia alle autorità di polizia competenti. Poiché le indagini sono ancora in corso, in questa fase non è possibile condividere ulteriori dettagli». Conclude così il portavoce del Pallone d’Oro. La SCCJ e Polymarket sono nel frattempo state contattate per un commento.

Non è la prima volta che le piattaforme come Polymarket e Kalshi finiscono al centro della discussione per i pochi controlli normativi a cui sono sottoposte. Uno dei principali problemi riguarda proprio la possibilità che gli utenti possano sfruttare informazioni non ancora pubbliche per ottenere guadagni. Negli USA diversi Stati hanno già avviato azioni legali contro il coinvolgimento di queste piattaforme nelle scommesse sportive. Le controversie potrebbero arrivare fino alla Corte Suprema americana.