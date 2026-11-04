Le curve saranno imponenti. Poi acustica e comfort: l'architetto Manica spiega il nuovo Generali Stadium

È stato presentato la scorsa settimana il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan: il Generali Stadium. A raccontarne le caratteristiche è David Manica, ovvero l’architetto americano che ha firmato il progetto insieme a Foster + Partners, nonché uno dei principali specialisti internazionali nella progettazione di impianti sportivi. Nel suo percorso professionale ha lavorato ad alcuni dei più importanti impianti sportivi al mondo, tra cui l’arena dei Golden State Warriors a San Francisco, lo stadio dei Raiders a Las Vegas e la futura casa dell’Inter Miami di Lionel Messi. Ha inoltre collaborato con Norman Foster al progetto del nuovo Wembley di Londra. A Repubblica-Milano, Manica ha spiegato le principali scelte alla base del nuovo impianto: dalle curve alla copertura, passando per l’acustica e i servizi dedicati ai tifosi. L’obiettivo è realizzare uno stadio moderno, capace di mantenere l’atmosfera e la passione che hanno reso San Siro famoso in tutto il mondo.

Sul fattore più originale del progetto appena presentato, Manica non ha dubbi: «Le due curve. La Nord e la Sud saranno imponenti muri di tifosi a ridosso delle porte, ancora più vicini al campo rispetto a oggi. Si fronteggeranno e ciascuna sarà la casa di uno dei due club. La rivalità sarà parte integrante dell’architettura. Nessun altro stadio in Europa è simile. Abbiamo progettato le tribune a partire dalle curve, perché è lì che batte il cuore dello stadio. Sono orgoglioso si avere progettato un’arena in cui l’esperienza sarà straordinaria da qualsiasi posto. Che tu sia in curva, nell’anello superiore o in uno skybox, sarai vicino al campo e avrai una visuale perfetta. Il boato che ha reso San Siro famoso nel mondo sarà ancora più forte e le grandi notti di Milano saranno più emozionanti che mai». «Milano è una città di design, moda e ingegneria, dove bellezza e funzionalità vanno di pari passo – ha proseguito l’architetto –. Volevamo uno stadio che esprimesse lo stesso equilibrio: tecnologicamente all’avanguardia, ma elegante e dalla forte personalità. Entrando, si dovrà avere subito la sensazione di essere a Milano e in nessun altro luogo. Spero che i milanesi possano riconoscersi nel progetto. Prima di diventare architetto, ero un musicista e sognavo di visitare la Scala, luogo simbolo per i musicisti di tutto il mondo. Poi ci sono la Galleria, il Duomo e la sua piazza, luoghi straordinari. Ma oggi mi colpiscono soprattutto le strade, i balconi e le terrazze pieni di piante, la vegetazione che scende lungo le facciate. Milano custodisce la propria storia, ma è una città viva, in armonia con l’ambiente circostante». Per la prima volta è stato progettato uno stadio unico per due squadre: «Abbiamo progettato le tribune in modo simmetrico, perché nessuno dei due club si senta ospite dell’altro. Ciascuno avrà la propria curva e il proprio lato dello stadio. Illuminazione e schermi digitali permetteranno di trasformarlo a seconda della squadra che gioca. Con il Milan si illuminerà di rosso, con l’Inter di blu, dentro e fuori. Due case distinte nello stesso edificio. Credo sia qualcosa di speciale».

Acustica per non far ripiangere San Siro: «L’acustica è stata una priorità. Le tribune circondano il campo senza interruzioni, per trattenere il suono. Gli anelli avranno una pendenza fino a 37 gradi. La copertura funzionerà come un coperchio, impedendo al rumore di disperdersi. Quando lo stadio canterà, il suono rimbalzerà sulle tribune. Non sarà soltanto qualcosa da ascoltare, ma un’emozione da sentire sulla pelle». I vantaggi: «I tifosi avranno più spazio e comfort in ogni settore. Sedili più comodi, corridoi ampi, più servizi igienici rispetto alla maggior parte dei nuovi stadi internazionali e un’ampia scelta di punti di ristoro. Proteggerà tutti gli spettatori dalla pioggia e dal sole. La sua forma è stata studiata anche per trattenere il rumore all’interno dello stadio. Inoltre, grazie alla copertura completa degli spalti, l’impianto potrà ospitare eventi».