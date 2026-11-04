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L'Inter riparte subito in Champions: crescono i premi UEFA dopo la vittoria sul Feyenoord

I nerazzurri di Cristian Chivu dimenticano immediatamente il derby perso in campionato con un netto 3-0 sul campo del Feyenoord.

Di
Chiara Costantini
Finanza
Onefootball
Inter ricavi Champions
(Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

L’Inter di Cristian Chivu riesce a conquistare la seconda vittoria consecutiva nella UEFA Champions League 2026/27 superando il Feyenoord in Olanda per 3-0 e dando continuità al successo ottenuto nella precedente giornata contro lo Shakhtar Donetsk. 

I nerazzurri sono scesi in campo senza Alessandro Bastoni, fermato dalla squalifica, ma sono riusciti comunque a portare a casa i tre punti. L’Inter sale così a quota 6 punti al giro di boa nella League Phase e si conferma in piena corsa per la qualificazione alla fase successiva, nonostante un inizio complicato nella competizione. Un successo che significa per il club nerazzurro anche di incassare un altro bonus risultati stanziato dalla UEFA.

Calcio e Finanza

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