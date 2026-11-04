Elezioni FIGC: anche Galliani ha depositato la sua candidatura per la presidenza

Dopo Giovanni Malagò anche Adriano Galliani ha ufficializzato la propria candidatura, tramite un suo delegato, alla presidenza della Federcalcio. La candidatura di Galliani arriva il giorno dopo quella di Malagò, attuale commissario della Federcalcio. Malagò ha presentato la propria documentazione nella giornata di ieri, allegando anche 11 schede di accreditamento dei club di Serie A.
Con il deposito della candidatura di Galliani si delinea quindi la sfida tra i due nomi per la guida del calcio italiano. Le elezioni per la presidenza federale sono in programma il prossimo 14 dicembre. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per oggi, 4 novembre.
Si preannuncia, infine, una sfida aperta visto che il netto consenso che ha portato alla vittoria Malagò lo scorso giugno – in una elezione a due dove dall’altra parte c’era Giancarlo Abete – sembra essere venuto meno aprendo di fatto una contesa che sembrava non esserci appena dopo il commissariamento della FIGC deciso dal CONI con Malagò stesso nominato commissario della Federcalcio.