Dove vedere Porto Napoli in tv e streaming: orario e diretta della Champions 2026/27

Ma dove vedere Napoli Porto in tv e streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon, che anche per la stagione 2026/27 trasmette le migliori partite del mercoledì di Champions League.

Dall’altra parte, il Porto è alla ricerca dei primi punti in questa edizione della Champions League. La squadra allenata da Francesco Farioli ha perso tutte le prime tre partite della League Phase, contro Manchester City , Real Betis e PSV Eindhoven , e sfrutterà il fattore campo per rilanciare il proprio percorso nella competizione.

Per il Napoli è una sfida importante per dare continuità al percorso europeo, dopo aver conquistato i primi punti nella competizione con la vittoria per 4-3 contro il Bodo Glimt . La formazione di Allegri è però condizionata dagli infortuni. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, sono in dubbio per la trasferta portoghese Kevin De Bruyne , uscito per una distorsione alla caviglia, e Giovanni Di Lorenzo, fermato da un risentimento all’adduttore.

La UEFA Champions League 2026/27 torna protagonista mercoledì 4 novembre con la quarta giornata della fase campionato. Tra le formazioni italiane impegnate nella competizione ci sarà il Napoli , che affronterà in trasferta il Porto allo Stadio do Dragão a Porto. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 21.00.

Porto Napoli dove vederla in tv – La Champions League è su Sky

La sfida tra Porto e Napoli sarà sarà dunque visibile in diretta streaming esclusiva su Prime Video. La copertura televisiva inizierà alle 19.30, con un ampio prepartita direttamente dall’Estádio do Dragão a Porto. A raccontare l’avvicinamento alla sfida saranno Giulia Mizzoni, Fernando Llorente, José Callejón e Claudio Marchisio, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio alle 21. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Prime Video, la piattaforma di Amazon, per la nuova stagione proporrà in esclusiva la migliore partita del mercoledì sera, con una formazione italiana quando presente. Oltre alle partite, Prime Video proporrà pre-partita e post-partita, interviste, approfondimenti e highlights, con i contenuti disponibili in live streaming e on demand. Le sfide di Champions League comprese nell’offerta saranno accessibili agli abbonati Amazon Prime senza costi aggiuntivi.

Porto Napoli dove vederla in tv e streaming gratis

Porto Napoli non sarà trasmessa gratuitamente in diretta televisiva. La sfida sarà infatti riservata agli abbonati Amazon Prime, così come gli altri incontri del mercoledì europeo nella Champions League 2026/27.