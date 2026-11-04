Ma dove vedere Lens Como in tv e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della quasi totalità degli incontri della Champions League 2026/27.

Il Lens arriva alla sfida contro il Como dopo due sconfitte consecutive in Champions League, contro lo Sporting CP per 2-0 e il Club Brugge per 3-0. La formazione francese occupa attualmente il 27° posto nella classifica della League Phase, con tre punti. Dall’altra parte, il Como di Cesc Fabregas arriva in Francia in un momento positivo. La formazione lariana ha sei punti in classifica e si trova ad un passo dalle prime otto posizioni, quelle che garantiscono la qualificazioni dirette agli ottavi. Dopo il successo per 4-1 contro il Manchester United, i lariani proveranno a mettere in difficoltà i padroni di casa e dare continuità ai risultati.

La UEFA Champions League 2026/27 torna protagonista mercoledì 4 novembre con la quarta giornata della fase campionato. Tra le formazioni italiane impegnate nella competizione ci sarà il Como , che affronterà in trasferta il Lens allo Stade Ballaert-Delelis a Lens. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 21.00.

Lens Como dove vederla in tv – La Champions League è su Sky

La sfida tra Como e Lens sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, come indicato dalla programmazione dell’emittente. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, con telecronaca affidata a Stefano Borghi, affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

La pay-tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della UEFA Champions League 2026/27, accompagnando gli appassionati lungo tutta la stagione europea, dalla fase campionato agli incontri a eliminazione diretta, fino alla finale in programma il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.

La programmazione di Sky comprende le sfide delle quattro formazioni italiane impegnate nella competizione – Inter, Napoli, Roma e Como – oltre ai principali incontri tra le grandi squadre europee. L’offerta è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e collegamenti dagli stadi, oltre alla possibilità di seguire più incontri contemporaneamente attraverso Diretta Gol.

La copertura delle competizioni UEFA comprende inoltre tutte le partite di Europa League e Conference League, confermando Sky come uno dei principali punti di riferimento per seguire il calcio europeo.

Lens Como dove vederla in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Lens Como sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.

Per accedere alla trasmissione sarà sufficiente utilizzare l’applicazione Sky Go, disponibile sui dispositivi compatibili, tra cui smartphone, tablet e computer, effettuando l’accesso con le proprie credenziali.

In questo modo sarà possibile seguire la partita anche lontano dal televisore, senza perdere gli appuntamenti della Champions League.

Lens Como dove vederla in tv e streaming gratis

Lens Como non sarà trasmessa gratuitamente in diretta televisiva. La sfida sarà infatti riservata agli abbonati Sky, così come gli altri incontri delle squadre italiane trasmessi dall’emittente nella Champions League 2026/27.

La programmazione in chiaro riguarda invece una selezione di incontri tra formazioni straniere, con una partita per giornata. Per seguire il Como in diretta sarà quindi necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo previsto.