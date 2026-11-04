Claudio Lotito presenta la sua candidatura a consigliere FIGC

Giovanni Malagò e Adriano Galliani hanno da poco presentato le proprie candidature in vista delle elezioni per il prossimo presidente FIGC che si terranno il 14 dicembre. Nelle ultime ore anche Claudio Lotito ha inviato tutta la documentazione necessaria per candidarsi al ruolo di consigliere federale.

Il patron della Lazio, che è stato in Consiglio FIGC fino a febbraio 2025, si è recato quest’oggi nella sede di via Allegri per depositare la propria candidatura ufficiale.