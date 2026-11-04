Claudio Lotito presenta la sua candidatura a consigliere FIGC

Giovanni Malagò e Adriano Galliani hanno da poco presentato le proprie candidature in vista delle elezioni per il prossimo presidente FIGC che si terranno il 14 dicembre. Nelle ultime ore anche Claudio Lotito ha inviato tutta la documentazione necessaria per candidarsi al ruolo di consigliere federale.
Il patron della Lazio, che è stato in Consiglio FIGC fino a febbraio 2025, si è recato quest’oggi nella sede di via Allegri per depositare la propria candidatura ufficiale.
Come per il presidente, il 14 dicembre l’Assemblea si riunirà per votare i consiglieri FIGC per le varie componenti. Al momento per la Lega Calcio Serie A ricoprono questo ruolo Ezio Maria Simonelli (presidente di Lega) e a rappresentanza dei club Stefano Campoccia (Udinese), Giorgio Chiellini (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter).
Infine, la Lazio non sembrerebbe essere presente nell’elenco delle 11 società firmatarie del documento con cui Malagò ha depositato ieri la sua candidatura.