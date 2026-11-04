Il Milan torna a vestire Adidas: per i rossoneri 50 milioni a stagione dal 2028

Come anticipato da Calcio e Finanza, dalla stagione 2028/29 il Milan tornerà a vestire Adidas che firmerà nuovamente le maglie dei rossoneri. La prossima quindi sarà l’ultima annata con le divise della squadra milanese prodotte da Puma, con il marchio tedesco che lascia dopo 10 stagioni.

E mentre sono spuntate le prime indiscrezioni sull’ultima maglia Puma in vista della prossima stagione, iniziano anche a emergere i dettagli economici dell’accordo che legherà nuovamente Milan e Puma.