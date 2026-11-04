Il Milan torna a vestire Adidas: per i rossoneri 50 milioni a stagione dal 2028

Come anticipato da Calcio e Finanza, dalla stagione 2028/29 il Milan tornerà a vestire Adidas che firmerà nuovamente le maglie dei rossoneri. La prossima quindi sarà l’ultima annata con le divise della squadra milanese prodotte da Puma, con il marchio tedesco che lascia dopo 10 stagioni.
E mentre sono spuntate le prime indiscrezioni sull’ultima maglia Puma in vista della prossima stagione, iniziano anche a emergere i dettagli economici dell’accordo che legherà nuovamente Milan e Puma.
Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il nuovo accordo con Adidas garantirà al Milan 500 milioni di euro in 10 anni per un contratto stagionale da 50 milioni. Un netto balzo in avanti per i rossoneri, che praticamente raddoppieranno gli introiti derivanti dallo sponsor tecnico visti i poco più di 25 milioni che Puma versa nelle casse rossonere secondo quanto riportato dal bilancio 2024/25, in attesa di conoscere i dettagli relativi alla scorsa stagione. Con la fine del contratto, cambierà nome anche il centro sportivo Vismara, che attualmente si chiama Puma House of Football.
Si tratta di un altro capitolo importante per la società rossonera, che nel 2025/26 ha superato per la prima volta nella sua storia i 100 milioni di euro derivanti dalle sponsorizzazioni. Cifra resa possibile dall’altro grande partner del Milan, Emirates. La compagnia aerea, infatti, ha appena siglato un rinnovo importante con il club, con la prospettiva che la cifra incassata da Via Aldo Rossi possa diventare ancora più alta nel 2026/27. Infine, non va dimenticato l’accordo appena ufficializzato con Generali, che legherà il suo nome al nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro.