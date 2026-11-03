Terzo trimestre oltre le stime per Ferrari: utile netto in crescita oltre i 430 milioni

Ferrari ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi netti pari a 1,896 miliardi, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente. L’utile operativo (Ebit) è pari invece a 563 milioni, con un margine al 29,7%, in crescita del 12% sullo stesso periodo 2025. Invece, l’utile netto è pari a 431 milioni (+13%) e l’utile diluito per azione pari a 2,44 euro. L’Ebitda è pari a 753 milioni, con un margine dell’Wbitda pari al 39,7%, in aumento del 12% (+20% a cambi costanti). Il free cash flow industriale è pari a 567 milioni, in aumento del 43% rispetto all’anno precedente.

Ferrari ha «ulteriormente migliorato» le stime finanziarie del 2026, con ricavi netti a 7,65 miliardi di euro (la precedente previsione era di 7,6 miliardi) «alla luce delle ipotesi più recenti, grazie a personalizzazioni più significative rispetto a quanto inizialmente previsto; un impatto negativo delle variazioni valutarie inferiore alle attese, al netto degli effetti delle coperture; il conseguimento del secondo posto nel Campionato mondiale di Formula 1», si legge in una nota della casa automobilistica di proprietà di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus ed è prima azionista di Stellantis. Inoltre, secondo le stime aggiornate per il 2026, Ferrari si attende un ebitda adjusted pari o superiore a 3 miliardi con margine al 39,2% (da 2,97 miliardi e margine al 39%), un utile operativo adjusted pari o superiore a 2,285 miliardi e margine al 29,8% (da 2,26 miliardi e margine al 29,5%), un utile diluito adjusted per azione pari o superiore a 9,85 euro (da 9,68 euro), con un free cash flow industriale fino a 1,65 miliardi (da 1,55 miliardi). «Restano invece confermate rispetto al 2025 – spiega l’azienda – le seguenti dinamiche: un significativo rinnovamento della gamma prodotti, che caratterizzerà l’anno, con un contributo positivo del mix di prodotto; maggiori ricavi derivanti dalle attività Racing e Lifestyle; maggiori investimenti nel brand, nonché maggiori spese legate alle attività Racing e alla trasformazione digitale; maggiori ammortamenti, coerentemente con l’avvio della produzione dei nuovi modelli. La guidance tiene conto dell’attuale livello di visibilità sugli impatti della crisi in Medio Oriente».