Terzo trimestre oltre le stime per Ferrari: utile netto in crescita oltre i 430 milioni

Ferrari ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi netti pari a 1,896 miliardi, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente. L’utile operativo (Ebit) è pari invece a 563 milioni, con un margine al 29,7%, in crescita del 12% sullo stesso periodo 2025.
Invece, l’utile netto è pari a 431 milioni (+13%) e l’utile diluito per azione pari a 2,44 euro. L’Ebitda è pari a 753 milioni, con un margine dell’Wbitda pari al 39,7%, in aumento del 12% (+20% a cambi costanti). Il free cash flow industriale è pari a 567 milioni, in aumento del 43% rispetto all’anno precedente.
Ferrari ha «ulteriormente migliorato» le stime finanziarie del 2026, con ricavi netti a 7,65 miliardi di euro (la precedente previsione era di 7,6 miliardi) «alla luce delle ipotesi più recenti, grazie a personalizzazioni più significative rispetto a quanto inizialmente previsto; un impatto negativo delle variazioni valutarie inferiore alle attese, al netto degli effetti delle coperture; il conseguimento del secondo posto nel Campionato mondiale di Formula 1», si legge in una nota della casa automobilistica di proprietà di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus ed è prima azionista di Stellantis.
Inoltre, secondo le stime aggiornate per il 2026, Ferrari si attende un ebitda adjusted pari o superiore a 3 miliardi con margine al 39,2% (da 2,97 miliardi e margine al 39%), un utile operativo adjusted pari o superiore a 2,285 miliardi e margine al 29,8% (da 2,26 miliardi e margine al 29,5%), un utile diluito adjusted per azione pari o superiore a 9,85 euro (da 9,68 euro), con un free cash flow industriale fino a 1,65 miliardi (da 1,55 miliardi).
«Restano invece confermate rispetto al 2025 – spiega l’azienda – le seguenti dinamiche: un significativo rinnovamento della gamma prodotti, che caratterizzerà l’anno, con un contributo positivo del mix di prodotto; maggiori ricavi derivanti dalle attività Racing e Lifestyle; maggiori investimenti nel brand, nonché maggiori spese legate alle attività Racing e alla trasformazione digitale; maggiori ammortamenti, coerentemente con l’avvio della produzione dei nuovi modelli. La guidance tiene conto dell’attuale livello di visibilità sugli impatti della crisi in Medio Oriente».
«Il nostro portafoglio ordini raggiunge ora il 2028 e quest’anno abbiamo ancora due lanci in programma. In aggiunta continuiamo a creare eventi coinvolgenti in tutto il mondo per rafforzare ulteriormente i legami con i nostri clienti e partner attraverso Racing, Sports Cars e Lifestyle». Lo ha detto Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari commentando i risultati del terzo trimestre dell’anno.
«Unicità, innovazione e focus: tre fattori chiave – continua Vigna – per mantenere le promesse del nostro ultimo Capital Markets Day. Le consegne della nostra supercar F80 e le personalizzazioni, guidate dalla famiglia delle Ferrari 296 Speciale, sostengono la robusta crescita finanziaria e riflettono il desiderio sempre più forte dei nostri clienti di rendere ogni Ferrari unica e personalizzata. Sulla base di questi solidi risultati rivediamo ulteriormente al rialzo la guidance per l’anno».