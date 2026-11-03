Suwarso: «Pronti a presentare il nuovo stadio del Como. Club sostenibile entro due anni»

Anche in questo inizio di stagione il Como si sta confermando come una realtà ormai solida del nostro campionato, con ottimi risultati anche nella prima esperienza in Champions League.
Ma per il sogno scudetto c’è da attendere: «Sono passate 10 giornate – commenta il presidente Mirwan Suwarso a La Provincia di Como –. In Italia c’è questa indole a voler trarre conclusioni subito. Mancano tante giornate alla fine del campionato, vedremo se saremo ancora lì quando avremo giocato 35 partite. Per noi è solo un passo in più nell’ottica di lavorare e migliorare. Work work work».
E per una società in crescita costante sempre rivolta al futuro, anche dal punto di vista infrastrutturale bisogna continuare a lavorare. E dopo aver reso il Sinigaglia un impianto fruibile anche per le notti di Champions, ecco che il Como è pronto a fare un passo ulteriore per il nuovo stadio: «Abbiamo ultimato tutte le procedure per poter presentare in Comune il progetto rivisto e corretto dopo le controdeduzioni che erano state poste. Non chiedetemi quando verrà portato in Comune, se ne occupano i miei uffici. La parte che ho seguito io è ultimata. Siamo pronti. Tempi? Prima bisogna capire i tempi che verranno dettati dalle regole in materia. Io partirei anche domani. Dunque lavoreremo nei tempi più stretti possibile stando ai regolamenti del Paese. Ci saranno anche aree food a basso costo per consentire ai comaschi di alleggerirsi dai prezzi dell’overtourism. Sarà una bella sfida»
Sulla sostenibilità economica: «Il calcio è solo un aspetto del nostro lavoro. Ma l’obiettivo forte, il primo focus, è rendere sostenibile il club. È il mio primo compito, è quello a cui penso la mattina quando mi alzo. Spero in due anni. Il Fair Play Finanziario ci spingerà ad accelerare. Prima o poi, più prima che poi, saremo costretti a sfruttare la valorizzazione dei giocatori che abbiamo realizzato con il grande lavoro dello staff tecnico. Sì, insomma: a cedere qualche pezzo della nostra collezione. E l’obiettivo sportivo? Il nostro target sul campo è quello di migliorare sempre, questo non cambierà. Forse ci saranno annate meno brillanti, capiterà, ma cercheremo sempre di essere competitivi».
Suwarso fa poi un esempio con Diao, anche se controvoglia: «Bisogna andare a cercare un giocatore che possa sostituirlo, che faccia lo stesso percorso. Restando ad alto livello e facendo di nuovo aumentare il valore tecnico ed economico di chi arriva. Il modello può essere l’Atalanta degli ultimi anni. Ha creato valore, ha lavorato con i giovani, ha frequentato sempre le zone alte dalla classifica senza calare troppo nelle annate no»
Un commento anche sulle prossime elezioni FIGC, con il Como inserito nella lista di sostenitrici della candidatura di Adriano Galliani: «Siamo pronti a collaborare con chiunque sarà eletto. Di Galliani ci piace la sue grande esperienza nel calcio».
Infine il presidente Suwarso è tornato sull’espressione usata qualche settimana fa quando citava Disneyland come termine di paragone per il progetto a 360° del Como: « Ho usato un termine che si prestava a equivoci. Magari hanno pensato che volessimo fare un parco divertimenti perenne. Potrei usare altri termin. Potrei dire… evento concerto, così come un artista top riesce a declinare la sua attività in varie direzioni, dalla sala incisione, al disco al concerto, al merchandising. Oppure il settore wine, dalla vigna alla tavola, alla vendita che però diventa experience con gite mirate nelle case vinicole famose. Oppure la Ferrari, che ha tutto un mondo che ruota sul suo marchio. Ho usato la parola Disney perché hanno saputo differenziare molto, forse più di tutti, attorno a un brand. Tutto lì».