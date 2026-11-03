Suwarso: «Pronti a presentare il nuovo stadio del Como. Club sostenibile entro due anni»

Ma per il sogno scudetto c’è da attendere: «Sono passate 10 giornate – commenta il presidente Mirwan Suwarso a La Provincia di Como –. In Italia c’è questa indole a voler trarre conclusioni subito. Mancano tante giornate alla fine del campionato, vedremo se saremo ancora lì quando avremo giocato 35 partite. Per noi è solo un passo in più nell’ottica di lavorare e migliorare. Work work work».

E per una società in crescita costante sempre rivolta al futuro, anche dal punto di vista infrastrutturale bisogna continuare a lavorare. E dopo aver reso il Sinigaglia un impianto fruibile anche per le notti di Champions, ecco che il Como è pronto a fare un passo ulteriore per il nuovo stadio: «Abbiamo ultimato tutte le procedure per poter presentare in Comune il progetto rivisto e corretto dopo le controdeduzioni che erano state poste. Non chiedetemi quando verrà portato in Comune, se ne occupano i miei uffici. La parte che ho seguito io è ultimata. Siamo pronti. Tempi? Prima bisogna capire i tempi che verranno dettati dalle regole in materia. Io partirei anche domani. Dunque lavoreremo nei tempi più stretti possibile stando ai regolamenti del Paese. Ci saranno anche aree food a basso costo per consentire ai comaschi di alleggerirsi dai prezzi dell’overtourism. Sarà una bella sfida»

Sulla sostenibilità economica: «Il calcio è solo un aspetto del nostro lavoro. Ma l’obiettivo forte, il primo focus, è rendere sostenibile il club. È il mio primo compito, è quello a cui penso la mattina quando mi alzo. Spero in due anni. Il Fair Play Finanziario ci spingerà ad accelerare. Prima o poi, più prima che poi, saremo costretti a sfruttare la valorizzazione dei giocatori che abbiamo realizzato con il grande lavoro dello staff tecnico. Sì, insomma: a cedere qualche pezzo della nostra collezione. E l’obiettivo sportivo? Il nostro target sul campo è quello di migliorare sempre, questo non cambierà. Forse ci saranno annate meno brillanti, capiterà, ma cercheremo sempre di essere competitivi».

Suwarso fa poi un esempio con Diao, anche se controvoglia: «Bisogna andare a cercare un giocatore che possa sostituirlo, che faccia lo stesso percorso. Restando ad alto livello e facendo di nuovo aumentare il valore tecnico ed economico di chi arriva. Il modello può essere l’Atalanta degli ultimi anni. Ha creato valore, ha lavorato con i giovani, ha frequentato sempre le zone alte dalla classifica senza calare troppo nelle annate no»