Champions League 2026/27, quanti punti servono per qualificarsi: le soglie per playoff e ottavi

Champions League, quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi?

Partendo dall’obiettivo più difficile, Inter e Napoli si trovano entrambe a quota 3 punti e sono attualmente qualificate tra le prime 24 squadre. Per qualificarsi direttamente dovrebbero raggiungere 16 punti, mentre per qualificarsi ai playoff servono almeno 9 punti. Con cinque partite ancora da disputare, significherebbe conquistare altre tre vittorie. Situazione diversa per le altre italiane. Il Como, con 6 punti e attualmente nono in classifica, è già vicino alla zona delle prime otto, mentre la Roma, a quota 4, occupa il quindicesimo posto.

Le prime due stagioni con il nuovo format hanno confermato quanto sia importante questa soglia. Nel 2024/25, infatti, l’Aston Villa ha conquistato l’ottavo posto con 16 punti, mentre l’Atalanta, nona classificata, si è fermata a quota 15. Stesso quota raggiunta da Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan, tutte costrette a passare attraverso gli spareggi. Una situazione praticamente identica si è verificata nel 2025/26, quando il Manchester City ha chiuso all’ottavo posto con 16 punti, precedendo il Real Madrid, nono con 15.

Champions League, quanti punti servono per qualificarsi ai playoff?

Ora passiamo allo scenario più facile da raggiungere, anche se qui la soglia punti diventa più variabile. Per conquistare almeno un posto nei playoff, riservati alle squadre che chiudono la League Phase tra la nona e la ventiquattresima posizione dovrebbero arrivare almeno a quota 9 punti, che garantisce il 57% di probabilità di raggiungere gli spareggi. Nella stagione 2024/25, l’ultimo posto utile è stato occupato dal Brugge, che ha terminato la fase iniziale con 11 punti, mentre la Dinamo Zagabria è rimasta esclusa pur avendo raggiunto lo stesso punteggio, penalizzata dalla differenza reti.

Nel 2025/26, invece, la soglia si è abbassata sensibilmente. Il Benfica ha conquistato il ventiquattresimo posto con appena 9 punti, riuscendo a precedere altre formazioni ferme alla stessa quota grazie ai criteri di spareggio previsti dal regolamento. Le squadre che avevano raccolto 8 punti, tra cui Napoli, PSV, Athletic Bilbao e Copenaghen, sono state eliminate.

In questo caso, le simulazioni di Football Meets Data, indicano che con 9 punti una squadra ha circa il 57% di probabilità di qualificarsi ai playoff, mentre con 10 punti le possibilità sarebbero salite al 97%. Con 11 punti, invece, la probabilità di qualificazione è praticamente certa. Una soglia più che raggiungibile sulla carta per Inter e Napoli anche dopo due sconfitte e una vittoria nelle prime tre giornate della fase a girone unico.