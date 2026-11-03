Champions League 2026/27, quanti punti servono per qualificarsi: le soglie per playoff e ottavi

Inizia oggi in campo la quarta giornata della UEFA Champions League 2026/27, in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre. Il turno segna il giro di boa della League Phase: al termine delle partite tutte le squadre avranno infatti affrontato la metà degli otto incontri previsti dal nuovo format. Da questo momento inizierà quindi la seconda parte del percorso, con ancora quattro giornate per conquistare un posto tra le prime 24 e accedere ai playoff, oppure tra le prime otto per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale.
Le quattro italiane nella competizione arrivano alla quarta giornata in situazioni diverse. Il Como è la migliore guardando la classifica, con 6 punti e il nono posto. Segue la Roma, 15esima con 4 punti, mentre Inter e Napoli hanno raccolto 3 punti e occupano rispettivamente il 20° e il 22° posto. Tutte e quattro hanno conquistato una vittoria nell’ultimo turno e ora cercano continuità, ma dovranno farlo lontano da casa: l’Inter affronta il Feyenoord, la Roma il Manchester United, il Napoli il Porto e il Como il Lens. Ma quanti punto serviranno alle squadre italiane per centrare almeno la qualificazione ai playoff, quindi entrare nelle prime 24 del girone unico alla fine dell’ottava giornata?
Champions League, quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi?
Partendo dall’obiettivo più difficile, Inter e Napoli si trovano entrambe a quota 3 punti e sono attualmente qualificate tra le prime 24 squadre. Per qualificarsi direttamente dovrebbero raggiungere 16 punti, mentre per qualificarsi ai playoff servono almeno 9 punti. Con cinque partite ancora da disputare, significherebbe conquistare altre tre vittorie. Situazione diversa per le altre italiane. Il Como, con 6 punti e attualmente nono in classifica, è già vicino alla zona delle prime otto, mentre la Roma, a quota 4, occupa il quindicesimo posto.
Le prime due stagioni con il nuovo format hanno confermato quanto sia importante questa soglia. Nel 2024/25, infatti, l’Aston Villa ha conquistato l’ottavo posto con 16 punti, mentre l’Atalanta, nona classificata, si è fermata a quota 15. Stesso quota raggiunta da Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco e Milan, tutte costrette a passare attraverso gli spareggi. Una situazione praticamente identica si è verificata nel 2025/26, quando il Manchester City ha chiuso all’ottavo posto con 16 punti, precedendo il Real Madrid, nono con 15.
Champions League, quanti punti servono per qualificarsi ai playoff?
Ora passiamo allo scenario più facile da raggiungere, anche se qui la soglia punti diventa più variabile. Per conquistare almeno un posto nei playoff, riservati alle squadre che chiudono la League Phase tra la nona e la ventiquattresima posizione dovrebbero arrivare almeno a quota 9 punti, che garantisce il 57% di probabilità di raggiungere gli spareggi. Nella stagione 2024/25, l’ultimo posto utile è stato occupato dal Brugge, che ha terminato la fase iniziale con 11 punti, mentre la Dinamo Zagabria è rimasta esclusa pur avendo raggiunto lo stesso punteggio, penalizzata dalla differenza reti.
Nel 2025/26, invece, la soglia si è abbassata sensibilmente. Il Benfica ha conquistato il ventiquattresimo posto con appena 9 punti, riuscendo a precedere altre formazioni ferme alla stessa quota grazie ai criteri di spareggio previsti dal regolamento. Le squadre che avevano raccolto 8 punti, tra cui Napoli, PSV, Athletic Bilbao e Copenaghen, sono state eliminate.
In questo caso, le simulazioni di Football Meets Data, indicano che con 9 punti una squadra ha circa il 57% di probabilità di qualificarsi ai playoff, mentre con 10 punti le possibilità sarebbero salite al 97%. Con 11 punti, invece, la probabilità di qualificazione è praticamente certa. Una soglia più che raggiungibile sulla carta per Inter e Napoli anche dopo due sconfitte e una vittoria nelle prime tre giornate della fase a girone unico.
Champions League 2026/27, le soglie da raggiungere
Sulla base dei risultati delle prime due edizioni dell’entrata in vigore del nuovo format della Champions League, è quindi possibile individuare alcuni riferimenti per la stagione 2026/27:
- Qualificazione ai playoff: 9-11 punti
- Qualificazione agli ottavi di finale: 16 punti
La soglia per entrare tra le prime otto è rimasta stabile nelle prime due stagioni, mentre quella per accedere ai playoff può variare in base ai risultati e all’equilibrio della classifica. Con 9 punti le possibilità di qualificazione sono intorno al 57%, mentre con 10 salgono al 97%. Per gli ottavi diretti, invece, 16 punti danno circa l’80% di probabilità di chiudere tra le prime otto, mentre 15 punti garantiscono alle squadre il 27% di probabilità di qualificarsi direttamente.
Per le squadre impegnate nella Champions 2026/27, dunque, cinque vittorie e un pareggio, equivalenti a 16 punti, rappresentano un obiettivo particolarmente solido per puntare agli ottavi diretti, senza passare dai playoff. Per raggiungere almeno i playoff può essere abbastanza il raggiungimento di 9/10 punti, anche se arrivare a quota 11 punti offre maggiori possibilità di proseguire il percorso europeo.
Tra le squadre che possono ambire alla qualificazione diretta ci sono naturalmente le grandi protagoniste europee come Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Barcellona e PSG. Per quanto riguarda le italiane, attenzione soprattutto al Como, che occupa il nono posto con 6 punti e si trova giusto ad un passo per guadagnare un posto tra le prime otto.
Resta infine fondamentale la differenza reti, insieme agli altri criteri previsti dalla UEFA in caso di arrivo a pari punti: un elemento che può rivelarsi decisivo soprattutto nelle ultime posizioni disponibili per la qualificazione. Inter e Napoli sono chiamate a recuperare terreno anche sotto questo aspetto, con una differenza reti rispettivamente di -1 e -2. Como e Roma hanno attualmente una differenza reti positiva, ma dovranno proteggere la propria posizione in queste ultime cinque partite della fase campionato. La League Phase della Champions League 2026/27 si concluderà il 27 gennaio 2027.