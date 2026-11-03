Attacchi a Elkann e Comolli, Calciopoli e tensioni con Ferrero: l'assemblea dei piccoli azionisti della Juve

Critiche alla proprietà, attacchi alla dirigenza, richiami a Calciopoli e persino uno scontro verbale con il presidente Gianluca Ferrero. L’assemblea degli azionisti della Juventus, andata in scena martedì 3 novembre 2026 all’Allianz Stadium di Torino, è stata anche l’occasione per i piccoli soci bianconeri di esprimere – come sovente accade in queste occasioni – il proprio malcontento per i risultati degli ultimi anni, tra interventi particolarmente accesi, qualche battuta e richieste rivolte ai vertici societari. Interventi che non sempre sono focalizzati sui temi all’ordine del giorno dell’assemblea e che si trasformano spesso nell’occasione per invettive sui temi più disparati.

La giornata torinese, come noto, è stata caratterizzata dall’approvazione del bilancio e della delega al Consiglio di amministrazione per un nuovo aumento di capitale fino a 250 milioni di euro, ma durante la quale non sono mancati momenti di colore. A partire dalle considerazioni sulla gestione sportiva degli ultimi anni, con diversi azionisti che hanno accolto positivamente le parole del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, pur manifestando preoccupazione per il futuro della società.