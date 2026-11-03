Delfin: i soci respingono l'offerta di acquisto da parte di Leonardo Maria Del Vecchio

Offerta che però, come detto, è stata rifiuta e in particolare sono arrivati i no di quattro soci su sei con una lettera comune di diniego inviata direttamente di Leonardo Maria Del Vecchio. Va ricordato come Delfin, oltre a controllare il 34,5% di EssilorLuxottica , detiene le partecipazioni in Mps, Generali e Unicredit .

Nel dettaglio, Leonardo Maria Del Vecchio era quella di rilevare dal 62,5% all’87,5% di Delfin, ossia almeno cinque quote e fino a sette, oltre alla sua. Per farlo si è detto pronto a pagare in contanti. Oppure il 30% cash subito e il restante 70% in azioni EssilorLuxottica dopo 12-14 mesi a chi fra gli eredi vorrà restare legato al gruppo. E ha proposto un patto parasociale su strategie, consigli e dividendi e nel caso un’uscita con tempi e prezzo già fissati.

Inoltre, i quattro soci che hanno rifiutato l’offerta di Leonardo Maria Del Vecchio sono gli stessi che hanno declinato quella presentata da Strnad e sono Rocco Basilico, insieme ai fratelli Paola, Clemente e Luca Del Vecchio. Invece, la stessa Delfin – presieduta dal Francesco Milleri e con Romolo Bardin come CEO – non aveva commentato la proposta

Intanto, va segnalata la chiamata diretta di Paola e Luca al fratello Leonardo Maria per ricevere il pagamento di 500 milioni di penale per non aver rilevato, come concordato, le loro quote in Delfin per il valore di 5 miliardi di euro l’una. In quel caso l’operazione naufragò perché il CdA di Delfin negò la lettera di patronage chiesta dalla finanziaria di Leonardo Maria, la Lmdv.