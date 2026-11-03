Il Milan torna a strisce rossonere più sottili per l'ultima stagione con Puma

Il Milan si prepara a cambiare sponsor tecnico, ma prima ci sarà un’ultima stagione insieme a Puma. La stagione 2027/28 sarà infatti la decima e ultima annata del marchio tedesco al fianco del club rossonero, prima del possibile ritorno di Adidas a partire dal 2028/29.

Come riporta il sito Footy Headlines, la prima maglia per la prossima stagione riprenderà i colori tradizionali rosso e nero, e sarà quindi legata alla storia del club. In particolare, le strisce verticali rosse e nere dovrebbero essere più sottili rispetto a quelle utilizzate per la stagione 2026/27. L’obiettivo sarebbe quello di evitare disegni particolarmente elaborati o soluzioni grafiche sperimentali, puntando invece su uno stile semplice e riconoscibile. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli su colletto, loghi e colori degli sponsor.