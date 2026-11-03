Il Milan torna a strisce rossonere più sottili per l'ultima stagione con Puma

Il Milan si prepara a cambiare sponsor tecnico, ma prima ci sarà un’ultima stagione insieme a Puma. La stagione 2027/28 sarà infatti la decima e ultima annata del marchio tedesco al fianco del club rossonero, prima del possibile ritorno di Adidas a partire dal 2028/29.
Come riporta il sito Footy Headlines, la prima maglia per la prossima stagione riprenderà i colori tradizionali rosso e nero, e sarà quindi legata alla storia del club. In particolare, le strisce verticali rosse e nere dovrebbero essere più sottili rispetto a quelle utilizzate per la stagione 2026/27. L’obiettivo sarebbe quello di evitare disegni particolarmente elaborati o soluzioni grafiche sperimentali, puntando invece su uno stile semplice e riconoscibile. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli su colletto, loghi e colori degli sponsor.
La nuova divisa sarà anche l’ultima realizzata da Puma per il Milan. L’accordo tra la società rossonera e Puma (che attualmente produce le divise rossonere) scadrà il 30 giugno 2028 e non dovrebbe essere rinnovato, per fare spazio all’altro colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo, che tornerebbe così a vestire i calciatori della squadra milanese dopo un decennio. Si tratterebbe di un ritorno dopo la precedente collaborazione durata vent’anni, dal 1998 al 2018. L’eventuale nuovo accordo con Adidas potrebbe offrire una spinta importante anche sul fronte economico, ma al momento non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale.
Secondo Footy Headlines, la presentazione ufficiale della nuova maglia è prevista tra maggio e giugno 2027.