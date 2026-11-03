Malagò presenta la sua candidatura a presidente FIGC con 11 firme dei club di Serie A

Giovanni Malagò ha appena depositato in FIGC la sua candidatura a presidente federale. A riferirlo è l’ANSA.
A supporto, spiega la FIGC, l’attuale commissario ha allegato una documentazione con il modello di presentazione della candidatura e 11 schede di accreditamento dei club contenenti le sottoscrizioni dei delegati della Lega di Serie A.
Presentato anche il documento programmatico sulla attività della Fedecalcio per il quadriennio olimpico, la copia del tesseramento e la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi diretti o indiretti né incompatibilità, come prescrivono i punti 4 e 5 dell’articolo 29 dello Statuto FIGC. Prodotte anche la copia del Certificato del Casellario Giudiziale, e la copia del Certificato dei Carichi Pendenti.
Si tratta del secondo candidato ufficiale, dopo Adriano Galliani, per le elezioni presidenziali FIGC del prossimo 14 dicembre. Le candidature rimaranno aperte fino a domani, 4 novembre, anche se si prospetta ormai da settimane un vero e proprio testa a testa fra l’ex presidente di CONI e FIGC e attuale commissario federale Giovanni Malagò e l’ex amministratore delegato di Milan e Monza Adriano Galliani.