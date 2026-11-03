Malagò presenta la sua candidatura a presidente FIGC con 11 firme dei club di Serie A

A supporto, spiega la FIGC, l’attuale commissario ha allegato una documentazione con il modello di presentazione della candidatura e 11 schede di accreditamento dei club contenenti le sottoscrizioni dei delegati della Lega di Serie A .

Giovanni Malagò ha appena depositato in FIGC la sua candidatura a presidente federale . A riferirlo è l’ANSA.

Presentato anche il documento programmatico sulla attività della Fedecalcio per il quadriennio olimpico, la copia del tesseramento e la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi diretti o indiretti né incompatibilità, come prescrivono i punti 4 e 5 dell’articolo 29 dello Statuto FIGC. Prodotte anche la copia del Certificato del Casellario Giudiziale, e la copia del Certificato dei Carichi Pendenti.

Si tratta del secondo candidato ufficiale, dopo Adriano Galliani, per le elezioni presidenziali FIGC del prossimo 14 dicembre. Le candidature rimaranno aperte fino a domani, 4 novembre, anche se si prospetta ormai da settimane un vero e proprio testa a testa fra l’ex presidente di CONI e FIGC e attuale commissario federale Giovanni Malagò e l’ex amministratore delegato di Milan e Monza Adriano Galliani.