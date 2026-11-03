L’assemblea degli azionisti della Juventus, riunita oggi all’Allianz Stadium di Torino, ha approvato la delega al Consiglio di amministrazione per un aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro. La delibera, inserita nella parte straordinaria dell’assemblea, dà il via libera a una nuova operazione di rafforzamento patrimoniale, che potrà essere realizzata in una o più tranche, con l’obiettivo di sostenere le esigenze finanziarie e i programmi di sviluppo del club bianconero.
L’operazione era stata annunciata lo scorso 29 settembre, contestualmente all’approvazione da parte del CdA del bilancio consolidato 2025/26, chiuso con una perdita di 66 milioni di euro, rispetto al rosso di 58,1 milioni dell’esercizio precedente. La nuova ricapitalizzazione si inserisce nel percorso di riequilibrio economico-finanziario della Juventus, che deve fare i conti anche con gli effetti della mancata partecipazione alla UEFA Champions League nella stagione 2026/27.
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