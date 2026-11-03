Juve, nuovo aumento di capitale: quanto hanno versato Exor e gli altri soci dal 2007

La Juventus ha ottenuto il via libera per un nuovo aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro. L’assemblea degli azionisti, riunita oggi all’Allianz Stadium di Torino, ha approvato nella parte straordinaria dei lavori la delega al Consiglio di amministrazione per realizzare l’operazione, in una o più tranche. Si tratta di un nuovo intervento di rafforzamento patrimoniale, che si aggiunge alle numerose ricapitalizzazioni effettuate dal club bianconero negli ultimi vent’anni e in particolare dal 2019 a oggi.

L’operazione si inserisce nel percorso di riequilibrio economico-finanziario avviato dalla società, che ha chiuso il bilancio consolidato 2025/26 con una perdita di 66 milioni di euro. Un ruolo centrale sarà ricoperto ancora una volta da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, che ha già confermato il proprio sostegno alla ricapitalizzazione. Ma quanto hanno versato complessivamente la proprietà e gli altri azionisti della Juventus attraverso gli aumenti di capitale degli ultimi anni?