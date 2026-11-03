L'assemblea dei soci della Juve approva il bilancio 2025/26: rosso di 66 milioni

L’assemblea degli azionisti della Juventus, riunita oggi all’Allianz Stadium di Torino, ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026. Il documento era già stato approvato dal Consiglio di amministrazione lo scorso 29 settembre e fotografa un’altra stagione chiusa in perdita per il club bianconero, alle prese con un percorso di riequilibrio economico-finanziario e di rilancio della competitività sportiva.

Il bilancio consolidato della Juventus per la stagione 2025/26 si è chiuso con una perdita netta di 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso di 58,1 milioni registrato nell’esercizio precedente. Si tratta del nono bilancio consecutivo in perdita per il club, che non chiude un esercizio in utile dalla stagione 2016/17.