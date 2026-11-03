Luigi Berlusconi investe in fintech e start up ed entra nel capitale di Young Group e Cosmico

Come riporta MF-Milano e Finanza, il veicolo Ithaca 2 , veicolo controllato da EL Holding, che a sua volta fa capo a Luigi Berlusconi, ha rilevato lo 0,12% della torinese Young Group (YG) e quasi contestualmente l’altra controllata Ithaca 3 è entrata con lo 0,13% del capitale in Cosmico .

L’ingresso di Berlusconi in YG, fintech italiana attiva nei servizi di investimento in criptovalute, digital banking e tokenizzazione di asset reali e co-fondata da Andrea Ferrero e Alexandru Gheban, è avvenuto nell’ambito di un rafforzamento patrimoniale da 22,5 milioni di euro che è stato guidato dal gruppo Azimut in qualità di lead investor. Le risorse raccolte con questa operazione sosterranno il piano di sviluppo del gruppo, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente la realizzazione di una piattaforma integrata in grado di riunire in un unico ecosistema servizi di investimento in criptovalute, pagamenti, conti digitali e tokenizzazione di strumenti finanziari e asset reali.

Invece per quanto riguarda l’ingresso di Ithaca 3 in Cosmico, piattaforma integrata del lavoro del futuro che fa leva su tecnologia, community professionali e intelligenza artificiale ed è stata co-fondata da Francesco Marino, Simone Tornabene e Matteo Roversi, è avvenuto nell’ambito di un round da 12 milioni tra equity e debito, guidato da P101 sgr e al quale hanno partecipato anche gli investitori storici, tra cui Prana Ventures.

In generale, EL Holding, la società benefit in cui Berlusconi ha concentrato i suoi investimenti finanziari e di cui è presidente e socio unico, ha chiuso il bilancio 2025 con una perdita di 250mila euro che riportata a nuovo dall’assemblea dei soci si è aggiunta a quella pregressa e non ripianata di 392mila euro. La società, nata cinque anni fa, ha un attivo di 10,4 milioni costituito quasi interamente dalle partecipazioni di controllo in Ithaca, Ithaca 2 e Ithaca, in carico rispettivamente per 7 milioni, 473mila e 26mila euro.