Ottenuto il via libera da 29 Paesi: pronta a partire l'Opas di Intesa su Mps

Intesa Sanpaolo ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per portare avanti l’offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) su Monte dei Paschi di Siena. Il via libera è arrivato dopo un percorso che ha coinvolto 29 diverse giurisdizioni, anche al di fuori dell’Unione Europea, e 49 procedimenti amministrativi. L’operazione ha un valore complessivo di 31,4 miliardi di euro ed è ora in attesa del via libera della Consob. Secondo le tempistiche previste, l’approvazione del prospetto potrebbe arrivare tra il 9 e il 10 novembre, mentre il periodo di adesione dovrebbe iniziare nella settimana del 23 novembre.

Opas Intesa Sanpaolo-Mps, ottenute tutte le autorizzazioni Il 28 ottobre il gruppo guidato da Carlo Messina ha completato l’iter per ottenere tutte le autorizzazioni preventive necessarie all’avvio dell’offerta. In particolare, Intesa Sanpaolo ha ricevuto il via libera dalla Banca Centrale Europea per acquisire il controllo di Monte dei Paschi di Siena e delle banche appartenenti ai gruppi Mps e Mediobanca. Sono arrivate anche le autorizzazioni della Banca d’Italia per il controllo degli asset manager e degli altri intermediari finanziari italiani coinvolti nell’operazione, oltre a quelle dell’Ivass per l’acquisizione di una partecipazione qualificata in Generali. A queste si aggiungono i permessi richiesti dalla normativa estera Fdi e Sfr oltre che le autorizzazioni estere previste ai fini di merger control. Opas Intesa-Mps – Le prossime date Completata la fase delle autorizzazioni, il prossimo passaggio riguarda la Consob. Intesa Sanpaolo ha già comunicato all’autorità di aver ottenuto tutti i permessi necessari e da questo momento sono partiti i dieci giorni a disposizione per esaminare e approvare il prospetto dell’offerta. Il via libera è atteso tra il 9 e il 10 novembre e successivamente, Monte dei Paschi dovrà esprimersi sul documento relativo all’operazione entro il giorno precedente all’inizio del periodo di adesione.