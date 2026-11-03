Tata Motors Limited, il principale produttore indiano di veicoli commerciali, e Iveco Group N.V – ceduta da Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla Ferrari e Juventus ed è prima azionista di Stellantis – hanno celebrato oggi l’inizio di una nuova fase insieme, dando vita a un’impresa globale della mobilità commerciale con dimensioni, presenza e competenze necessarie per competere e crescere nei diversi mercati e nei differenti cicli tecnologici. Classificata al quarto posto a livello mondiale tra i produttori di veicoli commerciali, la nuova realtà combina una profonda tradizione industriale, marchi solidi e portafogli di prodotti complementari che coprono l’intero spettro della mobilità commerciale, con una presenza strategicamente diversificata e in crescita in Europa, India, Sud America, Asia, Medio Oriente e Africa. Annunciando l’operazione durante un incontro con la stampa internazionale a Torino, in Italia, il presidente di Tata Sons, Tata Motors e Iveco Group, Natarajan Chandrasekaran, ha dichiarato: «Oggi segna l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per Tata Motors e Iveco Group. Due organizzazioni solide e di successo, unite da valori condivisi, da un comune impegno a favore della mobilità sostenibile e dall’ambizione di plasmare il futuro del trasporto commerciale, si sono unite per creare un’impresa globale della mobilità commerciale. Investiremo nel lungo periodo, favoriremo la circolazione di idee e competenze in entrambe le direzioni e sfrutteremo le nostre dimensioni, la nostra presenza e i nostri talenti complessivi per contribuire a costruire un futuro della mobilità più sicuro, intelligente, connesso e sostenibile. Colgo questa occasione per esprimere il mio apprezzamento al Governo italiano, alle autorità di regolamentazione delle diverse giurisdizioni, ai nostri dipendenti, azionisti e a tutti gli stakeholder, la cui fiducia, collaborazione e sostegno ci hanno permesso di raggiungere questo importante traguardo. Do inoltre un caloroso benvenuto ai nostri colleghi di Iveco Group nella famiglia Tata e attendo con entusiasmo tutto ciò che potremo realizzare insieme».

La forza e le competenze congiunte di Tata Motors e Iveco Group nei settori dei sistemi di propulsione avanzati, delle energie alternative, del software, delle tecnologie connesse e della produzione industriale accelereranno l’innovazione, apriranno nuove frontiere di crescita e consentiranno di offrire ai clienti soluzioni di mobilità più pulite e intelligenti, con maggiore rapidità e su scala più ampia, contribuendo a plasmare il futuro della mobilità commerciale. Nel corso dell’evento, l’amministratore delegato e CEO di Tata Motors, Girish Wagh, ha dichiarato: «Siamo lieti di trasformare la nostra visione strategica in una realtà operativa insieme ai nostri colleghi di Iveco Group. Insieme abbiamo un’opportunità significativa per creare maggiore valore per i nostri clienti e stakeholder. I nostri portafogli, le nostre competenze e i nostri punti di forza geografici complementari costituiscono una solida base per la crescita, garantendo al contempo continuità fin dal primo giorno per clienti, concessionari e partner. La nostra ambizione è costruire un’impresa più forte combinando i nostri punti di forza nell’ingegneria, nelle tecnologie di nuova generazione, negli approvvigionamenti, nella distribuzione e nelle reti di assistenza ai clienti. Accelereremo l’innovazione, amplieremo la nostra presenza e porteremo ai clienti soluzioni avanzate in modo più rapido e competitivo». Unite da un’ambizione condivisa di crescita e mobilità sostenibile, Tata Motors e Iveco Group sfrutteranno le dimensioni complessive, il talento di oltre 73.000 persone e uno scambio bidirezionale di competenze ingegneristiche, tecnologiche e professionali per valorizzare appieno il potenziale dell’operazione. Commentando questo importante traguardo, l’amministratore delegato di Iveco Group, Olof Persson, ha dichiarato: «Questo è un momento decisivo per Iveco Group, che affrontiamo con fiducia e grande energia. Iniziamo questo nuovo capitolo con orgoglio, portando con noi i marchi, le persone, le competenze e la tradizione industriale che hanno plasmato la nostra azienda, al fianco di Tata Motors, un partner di grande solidità, con una profonda conoscenza del settore dei veicoli commerciali e una visione di lungo periodo e un impegno condivisi a favore del trasporto sostenibile. Desidero ringraziare i nostri dipendenti, clienti, concessionari, fornitori e partner per la loro fiducia e il loro sostegno. Ora abbiamo l’opportunità di costruire sui risultati raggiunti da Iveco Group, aprire nuove possibilità insieme a Tata Motors e creare un futuro ancora più solido».