Fondo di fine carriera per i calciatori: ora anche la FIGC vuole chiarezza

Il Fondo di fine carriera dei calciatori è al centro di alcune polemiche. A sollevare dubbi sono soprattutto la gestione dei soldi accantonati negli anni, gli investimenti e le difficoltà che alcuni ex giocatori hanno incontrato per ottenere le somme che gli spettano. Una situazione sulla quale vuole vederci chiaro anche Giovanni Malagò , attuale commissario della FIGC.

Il Fondo è stato creato nel 1975 su iniziativa di FIGC, Leghe e associazioni di categoria. Il suo funzionamento è semplice: una parte dello stipendio dei calciatori viene messa da parte e investita, per poi essere restituita al termine della carriera. La quota complessiva è pari al 7,5% dello stipendio mensile. Di questa cifra, il 6,25% viene pagato dalla società, mentre l’1,25% è a carico del giocatore. Il contributo è previsto dal contratto collettivo e non è quindi facoltativo. È inoltre previsto un massimale di 8.360,33 euro.

Tuttavia, diversi calciatori hanno sollevato dubbi sul funzionamento del Fondo. Tra i problemi segnalati ci sono le difficoltà nell’accedere alla propria posizione, la poca trasparenza sui risultati degli investimenti e alcuni possibili errori nel calcolo delle somme da restituire. Un altro aspetto riguarda la comunicazione con gli iscritti. Non tutti sarebbero stati informati in modo chiaro della possibilità di richiedere i soldi al termine della carriera. Il pagamento non avviene automaticamente: è necessario presentare una richiesta. Di recente ne sono arrivate oltre 600.

La denuncia di Emiliano Viviano

Tra i calciatori che hanno chiesto maggiori informazioni c’è Emiliano Viviano. L’ex portiere aveva chiesto di poter consultare i bilanci per verificare che le somme ricevute fossero corrette. La richiesta non è stata accolta dal Fondo, che è un’associazione senza scopo di lucro e ha quindi una propria autonomia statutaria con obblighi limitati di pubblicazione dei documenti.

Viviano, assistito dallo studio T-Legal Brigida-Vocalelli, ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma. L’ex portiere ha ottenuto un decreto ingiuntivo che imponeva al Fondo di fornire la documentazione richiesta. Il Fondo ha però presentato opposizione. La vicenda non è però finita e si terrà il 1º dicembre una prima udienza davanti al giudice Maurizio Manzi che deciderà se confermare o meno il decreto ingiuntivo.