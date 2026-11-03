Fondo di fine carriera per i calciatori: ora anche la FIGC vuole chiarezza

Il Fondo di fine carriera dei calciatori è al centro di alcune polemiche. A sollevare dubbi sono soprattutto la gestione dei soldi accantonati negli anni, gli investimenti e le difficoltà che alcuni ex giocatori hanno incontrato per ottenere le somme che gli spettano. Una situazione sulla quale vuole vederci chiaro anche Giovanni Malagò, attuale commissario della FIGC.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la questione riguarda il Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera per i tesserati delle leghe professionistiche. Il tema che coinvolge anche i vertici di AIC e AIAC, ovvero le associazioni che rappresentano calciatori e allenatori. Ma come funziona il fondo di fine carriera?
Il Fondo è stato creato nel 1975 su iniziativa di FIGC, Leghe e associazioni di categoria. Il suo funzionamento è semplice: una parte dello stipendio dei calciatori viene messa da parte e investita, per poi essere restituita al termine della carriera. La quota complessiva è pari al 7,5% dello stipendio mensile. Di questa cifra, il 6,25% viene pagato dalla società, mentre l’1,25% è a carico del giocatore. Il contributo è previsto dal contratto collettivo e non è quindi facoltativo. È inoltre previsto un massimale di 8.360,33 euro.
Tuttavia, diversi calciatori hanno sollevato dubbi sul funzionamento del Fondo. Tra i problemi segnalati ci sono le difficoltà nell’accedere alla propria posizione, la poca trasparenza sui risultati degli investimenti e alcuni possibili errori nel calcolo delle somme da restituire. Un altro aspetto riguarda la comunicazione con gli iscritti. Non tutti sarebbero stati informati in modo chiaro della possibilità di richiedere i soldi al termine della carriera. Il pagamento non avviene automaticamente: è necessario presentare una richiesta. Di recente ne sono arrivate oltre 600.
La denuncia di Emiliano Viviano
Tra i calciatori che hanno chiesto maggiori informazioni c’è Emiliano Viviano. L’ex portiere aveva chiesto di poter consultare i bilanci per verificare che le somme ricevute fossero corrette. La richiesta non è stata accolta dal Fondo, che è un’associazione senza scopo di lucro e ha quindi una propria autonomia statutaria con obblighi limitati di pubblicazione dei documenti.
Viviano, assistito dallo studio T-Legal Brigida-Vocalelli, ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Roma. L’ex portiere ha ottenuto un decreto ingiuntivo che imponeva al Fondo di fornire la documentazione richiesta. Il Fondo ha però presentato opposizione. La vicenda non è però finita e si terrà il 1º dicembre una prima udienza davanti al giudice Maurizio Manzi che deciderà se confermare o meno il decreto ingiuntivo.
Gli investimenti immobiliari del Fondo
Un altro punto riguarda gli investimenti, che sono soprattutto immobiliari. A occuparsene è Sport Invest 2000, società per azioni nata nel 1987 e controllata interamente dal Fondo. Nel consiglio di amministrazione siedono il presidente Leonardo Grosso, Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri, insieme al direttore generale dell’AIC Grazioli.
Come ricostruito dalla Gazzetta, i bilanci della società sono stati raramente in attivo. Il patrimonio immobiliare del Fondo supera comunque i 197 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, che sarebbe sufficiente a liquidare le richieste di pagamento degli iscritti, anche se una parte delle risorse è legata alla vendita degli immobili.
C’è poi il tema dei rapporti con la FIGC e le Leghe. Secondo quanto previsto dallo Statuto, il Fondo avrebbe dovuto presentare ogni anno una relazione sugli investimenti, sui bilanci e sul lavoro del Collegio Sindacale. Anche su questo aspetto la Federazione vuole avere maggiori informazioni.
La risposta del presidente AIC Umberto Calcagno
Sulla vicenda è intervenuto il presidente dell’AIC Umberto Calcagno. Il presidente difende il lavoro del Fondo e assicura che le risorse sono sufficienti per pagare tutti gli iscritti. «Il Fondo gode di ottima salute e i soldi ci sono per tutti, anche per chi se ne fosse dimenticato e venisse a chiederli 30 anni dopo aver smesso. Di recente abbiamo pubblicato sul sito ffca.it il rendiconto 2024/25, tra 15 giorni ci sarà quello di questa stagione, ancora in utile per circa 1,7 milioni di euro, ridistribuiti per l’80% agli iscritti. Da poco è stato anche venduto un immobile a Milano che porterà al Fondo ulteriori 18 milioni per avviare nuovi investimenti», ha dichiarato Umberto Calcagno.
Per quanto riguarda la mancata trasparenza sulle operazioni: «Poca chiarezza? Noi da sempre, quando facciamo visita ai club, ricordiamo ai giocatori che hanno questo importante diritto, soprattutto agli stranieri che andando via potrebbero dimenticarlo. Quanto a Viviano, diversamente da ciò che ha dichiarato, il Fondo gli ha corrisposto da anni tutto ciò che gli spettava con il dettaglio completo della sua posizione. La richiesta ora avanzata mira a un controllo generalizzato sull’intera gestione del Fondo per diciotto anni: una pretesa che invade un ambito riservato agli organi statutari. Di certo noi non abbiamo niente da nascondere».