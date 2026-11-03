Inter in Olanda con la terza maglia ma senza main sponsor: ecco perché

L’Inter scenderà in campo questa sera contro il Feyenoord, nella trasferta valida per la quarta giornata della League Phase della UEFA Champions League 2026/27. In occasione i nerazzurri indosseranno per la prima volta la terza maglia, ma con una particolarità: l’assenza dello sponsor principale.
Infatti, sulla parte frontale della divisa da gioco non comparirà il marchio Betsson.sport, main sponsor dell’Inter. La decisione è stata presa in conformità con le leggi olandesi, che prevedono restrizioni sulla pubblicità legata al gioco d’azzardo. Proprio per questo motivo, il logo non sarà presente sulla divisa utilizzata dalla squadra di Cristian Chivu in occasione della sfida europea.
La partita rappresenta il debutto del Third Kit in Champions League, con una versione speciale di nomi e numeri sviluppata da Nike appositamente per le competizioni UEFA. La terza maglia nerazzurra prevede infatti due differenti personalizzazioni: il font classico, utilizzato nelle partite di Serie A e Coppa Italia, e una variante dedicata agli impegni europei.
Il carattere speciale sarà utilizzato per la trasferta contro il Feyenoord e sarà disponibile anche per i tifosi che vorranno personalizzare la propria maglia attraverso lo store ufficiale dell’Inter e nei punti vendita Inter Store. Nonostante l’assenza del marchio, Betsson.sport accompagnerà la trasferta europea con una nuova iniziativa rivolta alla community nerazzurra. Il progetto si chiama “The Space Is Yours pt. 2” e punta a trasformare lo spazio centrale della terza maglia in un omaggio ai tifosi grazie alle firme di alcuni giocatori della prima squadra.
I precedenti senza sponsor e le leggi in Italia
Non è la prima volta che l’Inter gioca senza lo sponsor principale questa stagione. Anche in occasione della trasferta contro il Real Madrid, i nerazzurri avevano rimosso il logo Bettsson dalla maglietta. La norma che ha svuotato la maglia al Bernabeu è il Real Decreto 958/2020 del 3 novembre 2020, che all’articolo 12, comma 4, esclude i marchi del gioco dalle divise e dall’abbigliamento sportivo. Nel calcio è in vigore dall’agosto 2021, ed è sopravvissuta alla sentenza con cui nel 2024 il Tribunal Supremo ha annullato altre parti del decreto.
Per quanto riguarda le leggi italiane, la presenza del marchio Betsson.sport sulle maglie dell’Inter in Italia è legata al cosiddetto Decreto Dignità (decreto-legge 87/2018, convertito nella legge 96/2018). L’articolo 9 vieta ogni forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi con vincite in denaro, dalle scommesse sportive alle sale bingo digitali autorizzate, sponsorizzazioni comprese. Sulle divise, quindi, il marchio commerciale dell’operatore non può comparire. È per questo motivo che sulle divise nerazzurre compare il logo di Betsson.sport, legato a un portale di informazione sportiva che non offre servizi di gioco.