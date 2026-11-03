Inter in Olanda con la terza maglia ma senza main sponsor: ecco perché

Infatti, sulla parte frontale della divisa da gioco non comparirà il marchio Betsson.sport , main sponsor dell’Inter. La decisione è stata presa in conformità con le leggi olandesi, che prevedono restrizioni sulla pubblicità legata al gioco d’azzardo. Proprio per questo motivo, il logo non sarà presente sulla divisa utilizzata dalla squadra di Cristian Chivu in occasione della sfida europea.

La partita rappresenta il debutto del Third Kit in Champions League, con una versione speciale di nomi e numeri sviluppata da Nike appositamente per le competizioni UEFA. La terza maglia nerazzurra prevede infatti due differenti personalizzazioni: il font classico, utilizzato nelle partite di Serie A e Coppa Italia, e una variante dedicata agli impegni europei.

Il carattere speciale sarà utilizzato per la trasferta contro il Feyenoord e sarà disponibile anche per i tifosi che vorranno personalizzare la propria maglia attraverso lo store ufficiale dell’Inter e nei punti vendita Inter Store. Nonostante l’assenza del marchio, Betsson.sport accompagnerà la trasferta europea con una nuova iniziativa rivolta alla community nerazzurra. Il progetto si chiama “The Space Is Yours pt. 2” e punta a trasformare lo spazio centrale della terza maglia in un omaggio ai tifosi grazie alle firme di alcuni giocatori della prima squadra.