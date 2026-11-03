Ferrero: «Tether azionista importante. La Juve vorrebbe un secondo stadio»

La Juventus considera Tether un azionista importante ed è aperta al dialogo, mentre sul fronte delle infrastrutture resta viva l’idea di realizzare un secondo stadio da destinare alla Next Gen e alla squadra femminile. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente bianconero Gianluca Ferrero nel corso dell’assemblea annuale degli azionisti, in svolgimento oggi all’Allianz Stadium di Torino, durante la quale sono intervenuti anche l’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il Chief Financial Officer Stefano Cerrato.

Rispondendo alle domande dei soci, Ferrero si è soffermato innanzitutto sui rapporti con Tether, secondo azionista della Juventus dopo Exor. «La Juventus è una società aperta al dialogo con tutti gli azionisti. Tether è un grande azionista, il secondo, attento alle attività della Juventus. Non ci sono in questo momento iniziative industriali, ma per noi è un azionista importante e la Juventus ha nella sua storia percorsi con azionisti importanti del passato».