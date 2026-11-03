Ma dove vedere Manchester United Roma in tv e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della quasi totalità degli incontri della Champions League 2026/27.

Il Manchester United arriva alla sfida contro la Roma in un momento molto complicato. I Red Devils sono reduci da una serie di risultati negativi, tra cui la pesante sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League, seguita dai ko in Premier League contro Bournemouth e Chelsea. L’allenatore Michael Carrick rischia l’esonero e la partita contro i giallorossi potrebbe essere decisiva per il suo futuro sulla panchina inglese. Dall’altra parte la formazione di Gasperini arriva ad Old Trafford in un periodo positivo in Serie A, mentre in Champions League si trova a quota 4 punti: dopo il successo per 4-0 contro lo Slovan Bratislava e il pareggio per 1-1 sul campo del Fenerbahce.

La UEFA Champions League 2026/27 torna protagonista martedì 3 novembre con la quarta giornata della fase campionato. Tra le formazioni italiane impegnate nella competizione ci sarà la Roma , che affronterà in trasferta il Manchester United allo stadio Old Trafford di Manchester. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 21.00.

Manchester United Roma dove vederla in tv – La Champions League è su Sky

La sfida tra Manchester United e Roma sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, come indicato dalla programmazione dell’emittente. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, con telecronaca affidata a Fabio Caressa, affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

La pay-tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della UEFA Champions League 2026/27, accompagnando gli appassionati lungo tutta la stagione europea, dalla fase campionato agli incontri a eliminazione diretta, fino alla finale in programma il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.

La programmazione di Sky comprende le sfide delle quattro formazioni italiane impegnate nella competizione – Inter, Napoli, Roma e Como – oltre ai principali incontri tra le grandi squadre europee. L’offerta è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e collegamenti dagli stadi, oltre alla possibilità di seguire più incontri contemporaneamente attraverso Diretta Gol.

La copertura delle competizioni UEFA comprende inoltre tutte le partite di Europa League e Conference League, confermando Sky come uno dei principali punti di riferimento per seguire il calcio europeo.

Manchester United Roma dove vederla in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Manchester United Roma sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.

Per accedere alla trasmissione sarà sufficiente utilizzare l’applicazione Sky Go, disponibile sui dispositivi compatibili, tra cui smartphone, tablet e computer, effettuando l’accesso con le proprie credenziali.

In questo modo sarà possibile seguire la partita anche lontano dal televisore, senza perdere gli appuntamenti della Champions League.

Manchester United Roma dove vederla in tv e streaming gratis

Manchester United Roma non sarà trasmessa gratuitamente in diretta televisiva. La sfida sarà infatti riservata agli abbonati Sky, così come gli altri incontri delle squadre italiane trasmessi dall’emittente nella Champions League 2026/27.

La programmazione in chiaro riguarda invece una selezione di incontri tra formazioni straniere, con una partita per giornata. Per seguire la Roma in diretta sarà quindi necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo previsto.