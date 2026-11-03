Coppa d'Asia 2027, ufficiale il rinvio: si giocherà a cavallo tra 2027 e 2028

La decisione è stata annunciata dalla Confederazione calcistica asiatica (AFC) , che ha spiegato di aver preso questa decisione in seguito agli sviluppi nella regione e alle difficoltà legate all’organizzazione dell’evento.

«Il comitato organizzatore della Coppa d’Asia AFC ha approvato la riprogrammazione del torneo per nazionali, evento di punta della confederazione, alla luce delle attuali circostanze eccezionali derivanti dagli sviluppi nella regione», ha comunicato l’organizzazione.

L’AFC ha inoltre citato «notevoli complessità logistiche e interruzioni nei viaggi». Le nuove date dovranno ora essere sottoposte alla FIFA per l’approvazione.

La competizione durerà circa un mese e si svolgerà in tre città saudite: Gedda, Riad e Al Khobar. La decisione di posticipare il torneo è arrivata dopo «ampie discussioni e strette consultazioni» tra i rappresentanti dell’Arabia Saudita e la Confederazione asiatica, ha spiegato l’organo di governo con sede a Kuala Lumpur.