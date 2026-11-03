Carnevali sulla presidenza FIGC: «Valuteremo i programmi di Galliani e Malagò»

La Juventus non ha ancora preso una posizione ufficiale nella corsa alla presidenza della FIGC, che vedrà sfidarsi Giovanni Malagò e Adriano Galliani in occasione delle elezioni del prossimo 14 dicembre. A sottolinearlo è stato l’amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali, intervenuto durante l’assemblea degli azionisti in corso oggi all’Allianz Stadium di Torino, confermando il retroscena svelato nella giornata di ieri da Calcio e Finanza.

«Domani scadono le candidature e ci saranno Malagò e Galliani come sfidanti verso la presidenza della FIGC. Le votazioni si terranno il 14 dicembre e avremo tutto il tempo per valutare e vedere i programmi delle persone. Dobbiamo ascoltare tutte le componenti, ma dovremo anche dare un contributo per aiutare e supportare il nuovo presidente federale», ha spiegato Carnevali.