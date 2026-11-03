Carnevali: «La Juve deve tornare a vincere. Servono programmazione e unità»

È iniziata questa mattina all’Allianz Stadium di Torino l’assemblea annuale degli azionisti della Juventus, appuntamento che Calcio e Finanza seguirà nel corso di tutta la giornata. Ad aprire i lavori è stato l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che ha tracciato un primo bilancio dei suoi mesi alla guida del club bianconero, soffermandosi sulle prospettive di sviluppo della società, sugli obiettivi sportivi e sulla necessità di ritrovare competitività dopo le difficoltà degli ultimi anni.

«È un’occasione per dimostrare ai soci e alla Juventus il mio senso di responsabilità. Un’occasione che mi aiuterà a capire sempre di più che cos’è il mondo Juventus. C’è tanto da fare. Quello che ho dovuto fare in questi quattro mesi è studiare il più possibile la nostra società e la nostra struttura. Capisco sempre di più il mondo Juventus, la storia, i valori, quello che dobbiamo cercare di avere dentro di noi», ha esordito Carnevali.