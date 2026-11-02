FIGC: Serie B, Serie C e Dilettanti attendono i programmi prima di scegliere il proprio candidato

Le tre componenti che si sono riunite quest’oggi – Serie B, C e LND – attenderanno i programmi elettorali dei candidati Giovanni Malagò e Adriano Galliani in vista delle elezioni del 14 dicembre. Questo è quello che emerge dalla nuova riunione di aggiornamento tra le leghe, avvenuta da remoto oggi pomeriggio.

Presente in collegamento anche Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, che si è aggiunto così a Paolo Bedin (B), Matteo Marani (C) e Giancarlo Abete (LND). Questi ultimi tre si incontreranno nuovamente dopo il 5 novembre, quando le due candidature saranno ufficiali e i manifesti elettorali sul tavolo. Per la Serie A, invece, non c’è più necessità di partecipare a questi confronti sui candidati, visto che 11 club hanno firmato per il commissario Malagò. Il presidente Simonelli, apprende l’ANSA, resta comunque disponibile per incontri con le altre Leghe per eventuali programmi di interesse comune.