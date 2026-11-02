Serie B, Serie C e Dilettanti: oggi il vertice tra leghe sulla corsa alla FIGC

Dopo l’annuncio di Cagliari, Sassuolo e Venezia di non sostenere nessun candidato al momento alla presidenza FIGC – che vede una corsa a due fra Giovanni Malagò e Adriano Galliani –, confermando l‘anticipazione di Calcio e Finanza che erano al via incontri one to one tra i candidato e svariati club, ora è il momento dei vertici Lega B, Lega Pro e Dilettanti. Appuntamento a oggi pomeriggio per definire una prima strategia in ottica elezioni, fissate al 14 dicembre, anche se diversi protagonisti di questa vicenda hanno già cominciato a dialogare con i due candidati.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, gli schieramenti in campo dovranno inevitabilmente conquistare questo grande bacino di voti per avere chance di vittoria. Si tratta di un fronte abbastanza coeso pur con delle importanti sfumature, alla luce dell’alleanza tra Abete e Marani e della vicinanza storica della B, ora guidata da Bedin, alla Serie A. In ogni caso, le tre leghe valgono insieme il 52% dell’intero corpo elettorale e diventeranno l’ago della bilancia alle urne.

Un blocco che comunque non appare del tutto monolitico, come non lo è nemmeno quello rappresentato da AIC e AIAC. Tanto, infatti, si deciderà sulle intenzioni dei singoli delegati visti i rapporti trasversali di Galliani e di

Malagò, quest’ultimo trionfatore quattro mesi fa col 68,58% dei con sensi. Per esempio in molti rappresentanti della LND sono pronti a confermare la scelta fatta a giugno scorso, quindi sostenere nuovamente Malagò.