Goldman Sachs: il mercato sportivo globale varrà oltre 600 miliardi entro il 2030

L’industria sportiva si è evoluta da un semplice mezzo di intrattenimento ed è diventata un business multimiliardario, segnato da una continua espansione. Il mercato globale è destinato a raggiungere un valore di 602 miliardi di dollari (540 miliardi di euro) entro il 2030. Una crescita pari al 44% rispetto al 2025, sostenuta da diversi fattori: aumento dei ricavi legati ai diritti televisivi, l’ingresso di fondi di investimento e lo sviluppo di nuove opportunità commerciali. È ciò che emerge dagli studi di Goldman Sachs nel report Playing for Scale: The Future of Sports Investing.

Il tema centrale è l’analisi delle tendenze attuali nel mondo dello sport e le trasformazioni che porteranno al settore nei prossimi anni. Club, leghe e competizioni sono organizzati come delle vere e proprie aziende, con attività legate non solo ai risultati sul campo. Dietro ad ogni partita che seguiamo in televisione o allo stadio ci sono infatti investimenti, accordi commerciali, diritti televisivi, sponsorizzazione e nuove tecnologie.