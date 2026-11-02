La Lazio vola in Serie A e in Borsa: titolo a +22% dall'inizio del campionato

L’inizio di campionato da record della Lazio di Gennaro Gattuso ha portato la squadra biancoceleste a conquistare, dopo 10 giornate, il primato in classifica in solitaria. La rimonta in casa contro il Cagliari è infatti valsa il sesto successo consecutivo per Zaccagni e compagni, che in questo primo scorcio di Serie A sono ancora imbattuti – al pari della Roma – pareggiando una sola partita, contro il Milan all’Olimpico dove erano addirittura in vantaggio di due reti nel primo tempo.
Un ruolino di marco storico per la Lazio, che appare ancora più incredibile dopo l’inizio di stagione tutt’altro che roseo fra l’eliminazione dalla Coppa Italia ai trentaduesimi contro il Mantova e lo sciopero del tifo, che continua ancora oggi, della stragrande maggioranza dei tifosi per le partite in casa. Da sottolineare, però, come i settori ospiti di tutta Italia siano colorati di biancoceleste quando la Lazio gioca fuori casa. La dimostrazione è la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove il settore ospiti del Mapei Stadium era gremito di sostenitori laziali. I risultati continuano a sorridere agli uomini di Gattuso e di pari passo anche il valore delle azioni del titolo della Lazio a Piazza Affari continua a crescere.
Infatti, all’indomani dell’ultima vittoria contro il Cagliari – decisa dal gol di quell’Andrea Pinamonti tanto voluto da Gattuso in estate – il titolo della Lazio ha aperto la giornata odierna di nuovo in rialzo sfiorando gli 1,96 euro per azione con una capitalizzazione di mercato pari a 132,4 milioni di euro.
Un risultato davvero inatteso se si pensa solamente a meno di tre mesi fa quando il 24 agosto la Lazio si apprestava ad affrontare la prima giornata di campionato. Infatti, prima della vittoria in casa del Bologna – decisa da un altro nuovo arrivo come Davide Frattesi – il titolo a Piazza Affari della Lazio ha chiuso quel lunedì con una quotazione di 1,60 euro. Quotazione che si sarebbe addirittura abbassata nelle settimane successive fino a toccare gli 1,55 euro di mercoledì 2 settembre. Da lì poi una crescita costante fino a sfiorare i 2 euro.
Considerando il valore delle azioni della Lazio da inizio campionato, conseguenza anche dell’eliminazione dalla Coppa Italia del 16 di agosto – e quello attuale, il titolo biancoceleste ha guadagnato in Borsa ben il 22,12%. Un’impennata supportata dagli incredibili risultati che sta ottenendo Gattuso in campionato con Zaccagni e compagni che dopo 10 giornate guardano tutti dall’alto al basso con tre punti di vantaggio sull’Inter, appena sconfitta nel derby contro il Milan.
Domenica arriva un altro importante banco di prova per la Lazio, che sarà ospite al Maradona del Napoli di Massimiliano Allegri – che rientrerà in panchina dopo la squalifica di due giornate –, desideroso di riscattarsi subito dopo la sconfitta per 2-0 in casa della Juventus che lo ha allontanato in maniera importante dalla zona Champions League. Dall’altra parte i biancocelesti vogliono confermarsi sfruttando l’entusiasmo e la possibilità di concentrarsi unicamente su una sola competizione, iniziando a sognare quella qualificazione Champions. Competizione che la Lazio non gioca dalla stagione 2023/24.
Va ricordato che il titolo della Lazio è particolarmente soggetto a volatilità, dal momento in cui il flottante (la quota effettivamente in circolazione sul mercato) è limitato. Questo significa che pochi scambi possono causare grandi variazioni di prezzo, rendendo il titolo molto sensibile a ogni ordine di acquisto o vendita.