La Lazio vola in Serie A e in Borsa: titolo a +22% dall'inizio del campionato

L’inizio di campionato da record della Lazio di Gennaro Gattuso ha portato la squadra biancoceleste a conquistare, dopo 10 giornate, il primato in classifica in solitaria. La rimonta in casa contro il Cagliari è infatti valsa il sesto successo consecutivo per Zaccagni e compagni, che in questo primo scorcio di Serie A sono ancora imbattuti – al pari della Roma – pareggiando una sola partita, contro il Milan all’Olimpico dove erano addirittura in vantaggio di due reti nel primo tempo.

Un ruolino di marco storico per la Lazio, che appare ancora più incredibile dopo l’inizio di stagione tutt’altro che roseo fra l’eliminazione dalla Coppa Italia ai trentaduesimi contro il Mantova e lo sciopero del tifo, che continua ancora oggi, della stragrande maggioranza dei tifosi per le partite in casa. Da sottolineare, però, come i settori ospiti di tutta Italia siano colorati di biancoceleste quando la Lazio gioca fuori casa. La dimostrazione è la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove il settore ospiti del Mapei Stadium era gremito di sostenitori laziali. I risultati continuano a sorridere agli uomini di Gattuso e di pari passo anche il valore delle azioni del titolo della Lazio a Piazza Affari continua a crescere.