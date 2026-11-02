La UEFA Champions League torna protagonista su Prime Video con uno degli appuntamenti più attesi della quarta giornata della League Phase. Mercoledì 4 novembre 2026, il Napoli volerà in Portogallo per la partita in casa del Porto. Una sfida valida per la quarta giornata della massima competizione europea che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon, con collegamento a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio fissato alle 21.00. Per il Napoli è una sfida importante per dare continuità al percorso europeo, dopo aver conquistato i primi punti nella competizione con la vittoria per 4-3 contro il Bodo Glimt. La formazione di Allegri è però condizionata dagli infortuni. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, sono in dubbio per la trasferta portoghese Kevin De Bruyne, uscito per una distorsione alla caviglia, e Giovanni Di Lorenzo, fermato da un risentimento all’adduttore. Dall’altra parte, il Porto è alla ricerca dei primi punti in questa edizione della Champions League. La squadra allenata da Francesco Farioli ha perso tutte le prime tre partite della League Phase, contro Manchester City, Real Betis e PSV Eindhoven, e sfrutterà il fattore campo per rilanciare il proprio percorso nella competizione.

Porto-Napoli su Prime Video: orario e telecronisti La sfida tra Napoli e Porto sarà dunque visibile in diretta streaming esclusiva su Prime Video, che anche per la stagione 2026/27 trasmette le migliori partite del mercoledì di Champions League. La copertura televisiva inizierà alle 19.30, con un ampio prepartita direttamente dall’Estádio do Dragão a Porto. A raccontare l’avvicinamento alla sfida saranno Giulia Mizzoni, Fernando Llorente, José Callejón e Claudio Marchisio, protagonisti delle analisi e degli approfondimenti prima del calcio d’inizio. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo saranno presenti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella VAR Room di Prime Video spazio invece all’ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Al termine dell’incontro, dalle ore 23.30, andrà in onda l’Highlights Show, condotto da Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi, con interviste, analisi e i momenti più importanti delle altre partite della competizione. Gli highlights di Porto – Napoli e di tutte le gare disputate martedì 3 e mercoledì 4 novembre saranno inoltre disponibili on demand sulla piattaforma a partire dalle 23.00 di mercoledì.

Champions su Prime Video: tornano Prime Vision e le funzionalità interattive La trasmissione di Porto – Napoli sarà accompagnata anche dalle funzionalità tecnologiche sviluppate da Prime Video per arricchire l’esperienza degli spettatori. Tra queste figura Prime Vision, un feed opzionale potenziato dall’intelligenza artificiale che permette di seguire la partita attraverso grafiche in realtà aumentata, statistiche avanzate e strumenti di analisi tattica. Gli utenti potranno consultare una mappa tattica con le posizioni in tempo reale dei 22 calciatori, una barra dedicata all’inerzia della partita, dati sulle velocità dei giocatori e sui gol attesi (Expected Goals), oltre a indicazioni sulle possibili linee di passaggio e sull’identità del calciatore in possesso del pallone. Sarà inoltre disponibile X-Ray, la funzione che consente di accedere in tempo reale alle statistiche fornite da Opta, alle formazioni e ai principali episodi della partita attraverso dispositivi web, mobile e Smart TV compatibili. Completano l’offerta Recap Rapido, che permette a chi si collega a partita iniziata di recuperare velocemente i gol già segnati prima di passare alla diretta, e Momenti Chiave, disponibile su Smart TV e Fire TV, per rivedere rapidamente gli episodi più importanti dell’incontro, dalle reti alle espulsioni fino ai calci di rigore. Per gli abbonati ad Amazon Prime, Porto – Napoli rappresenterà così un nuovo appuntamento con la Champions League in esclusiva, a distanza di due settimane dall’ultima partita trasmessa dalla piattaforma, quella tra Inter e Shakhtar