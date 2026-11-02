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Elezioni FIGC: ecco perché la Juventus non si sta muovendo tra Malagò e Galliani

La nuova guida della Federcalcio sarà decisa il 14 dicembre e si prospetta una sfida più serrata rispetto a quella di giugno.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
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Il retroscena
John Elkann (Nicolo Campo / Insidefoto)

Nella sfida tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò verso la poltrona di presidente di FIGC, tema centrale dell’editoriale di sabato scorso, c’è un grande club, quello che ha vinto più scudetti di tutti, ovvero la Juventus, che non solo non sembra manovrare su questa questione ma che ancora sembra essere indecisa se stare con l’ex presidente del CONI e attuale commissario della Serie A oppure con l’ex amministratore delegato di Milan e Monza.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da più fonti torinesi e non solo, alla base di questa posizione di stallo non ci sarebbe tanto una indecisione quanto una delicata questioni di rapporti e relazioni che toccano l’ambiente della Vecchia Signora e la sua famiglia proprietaria.

Calcio e Finanza

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