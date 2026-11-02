Nuovo San Siro, quanto costano a Inter e Milan gli architetti Foster e Manica

Inter e Milan hanno affidato a Foster + Partners e Manica Architecture la progettazione del nuovo stadio di San Siro, scegliendo due studi di fama internazionale per dare forma alla futura casa dei club milanesi, che prenderà il nome di Generali Stadium. Un progetto ambizioso, destinato a cambiare profondamente l’area che oggi ospita il Giuseppe Meazza e che richiede un investimento importante anche per quanto riguarda il lavoro degli architetti.

Ma quanto costano i servizi dei due studi incaricati di disegnare il nuovo impianto? Una risposta arriva dai documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, dai quali emergono i compensi previsti per Foster + Partners e Manica Architecture nell’ambito delle attività di progettazione del nuovo San Siro.