Inter e Milan si tutelano con la UEFA sul nuovo San Siro: le condizioni per EURO 2032

Inter e Milan guardano a EURO 2032 con il nuovo stadio di San Siro. L’impianto è tra i candidati a ospitare la manifestazione in Italia insieme ad altre quattro sedi, ma il percorso verso la sua realizzazione passa anche attraverso una serie di impegni da assumere nei confronti della UEFA. Impegni che i due club hanno voluto accompagnare con alcune precisazioni, alla luce delle inevitabili incognite che caratterizzano ancora l’iter del progetto.

È quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, che affrontano il tema della candidatura a EURO 2032 del nuovo impianto, realizzato dagli studi di architettura Foster+Partners e Manica. Documenti che si soffermano sullo “Stadium Agreement” da siglare con la Federcalcio europea e su una specifica lettera di accompagnamento legata alle incertezze relative a un iter progettuale così lungo.