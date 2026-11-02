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Inter e Milan si tutelano con la UEFA sul nuovo San Siro: le condizioni per EURO 2032

I due club hanno tenuto colloqui con la Federcalcio europea per evitare responsabilità legate a eventuali rallentamenti del progetto, non dipendenti dalla loro volontà.

Di
Marco Sacchi
Onefootball
Stadi
Inter Milan lettera UEFA
DOCUMENTI
Aleksander Ceferin (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

Inter e Milan guardano a EURO 2032 con il nuovo stadio di San Siro. L’impianto è tra i candidati a ospitare la manifestazione in Italia insieme ad altre quattro sedi, ma il percorso verso la sua realizzazione passa anche attraverso una serie di impegni da assumere nei confronti della UEFA. Impegni che i due club hanno voluto accompagnare con alcune precisazioni, alla luce delle inevitabili incognite che caratterizzano ancora l’iter del progetto.

È quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, che affrontano il tema della candidatura a EURO 2032 del nuovo impianto, realizzato dagli studi di architettura Foster+Partners e Manica. Documenti che si soffermano sullo “Stadium Agreement” da siglare con la Federcalcio europea e su una specifica lettera di accompagnamento legata alle incertezze relative a un iter progettuale così lungo.

Calcio e Finanza

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