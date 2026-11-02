Non solo il nuovo stadio: il legame tra Generali e Inter

Giovedì scorso Inter e Milan hanno presentato il proprio nuovo stadio che sorgerà accanto all’attuale San Siro e porterà il nome di Generali Stadium, grazie all’accordo – di cui Calcio e Finanza ha svelato le cifre – fra i due club e il colosso delle assicurazioni.
Una nuova frontiera per le due società milanesi che consolida il legame fra mondo assicurativo e sport, già in essere da diversi anni a Torino con Allianz e lo Stadium della Juventus, ma che poggia anche su un rapporto che già da tempo vede protagoniste la stessa Generali e l’Inter.
Infatti, il club nerazzurro ha la propria sede ufficiale in Via della Liberazione 16/18 nell’edificio rinominato The Corner, un palazzo di recente ristrutturazione di proprietà di Generali Real Estate attraverso il Fondo Mascagni. L’edificio non ospita solamente la società controllata da Oaktree, ma anche la sede milanese di Versace.
Il noto marchio della moda occupa dal primo al quinto piano, mentre la sede del club nerazzurro si estende dal sesto al decimo, fino ad arrivare alla Terrazza. I piani che vanno dal sesto all’ottavo costituiscono l’area operativa della sede nerazzurra. Che poi si estende al nono piano con circa 849 mq di uffici e una prima terrazza di 80 mq. Spazio dedicato all’area eventi e alla Trophey Room. Salendo ancora si trovano gli uffici delle aree Executive e del top management del club e una seconda terrazza da 100 mq. Infine il già citato rooftop con una ultima terrazza panoramica di 840 mq con vista sullo skyline di Porta Nuova.
La sede dell’Inter è stata spostata nell’edificio dal giugno del 2019 e da allora la società nerazzurra è in affitto. Un legame che quindi esiste da oltre sette anni e che continuerà prossimamente grazie all’accordo firmato, insieme al Milan, per i naming rights del nuovo stadio pronto a sorgere a San Siro.