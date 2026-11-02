Non solo il nuovo stadio: il legame tra Generali e Inter

Giovedì scorso Inter e Milan hanno presentato il proprio nuovo stadio che sorgerà accanto all’attuale San Siro e porterà il nome di Generali Stadium, grazie all’accordo – di cui Calcio e Finanza ha svelato le cifre – fra i due club e il colosso delle assicurazioni.

Una nuova frontiera per le due società milanesi che consolida il legame fra mondo assicurativo e sport, già in essere da diversi anni a Torino con Allianz e lo Stadium della Juventus, ma che poggia anche su un rapporto che già da tempo vede protagoniste la stessa Generali e l’Inter.