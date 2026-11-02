Sala: «Nuovo San Siro? Con uno stadio bello si può puntare alla finale di EURO 2032»

«Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan realizzato da Foster e Manicami sembra un buon progetto – ha esordito il primo cittadino del capoluogo lombardo –. Adesso il problema per me invece, andando al di là del bello, è il fatto che si proceda per non far perdere a Milano gli Europei del 2032, a me interessa veramente questo perché sarebbe una disdetta».

È stato annunciato la settimana scorsa il progetto del nuovo Generali Stadium , il futuro impianto di Inter e Milan , che ha un’importanza rilevante anche in vista di EURO 2032. Dell’impianto, che sorgerà accanto all’attuale Meazza, è tornato a parlare il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Il sindaco ha poi parlato della possibilità che Milano possa ospitare anche la finale degli Europei: «Dirò di più, se ci fosse un nuovo stadio, come mi auguro un bello stadio, magari si può ambire anche alla finale – ha rimarcato Sala – Che ci piaccia o non ci piaccia i nuovi stadi che stanno nascendo son tanti in Italia, è normale. E per cui mi chiedo cosa sarebbe stato per i milanesi vedere il nuovo stadio da Roma a Venezia, e a Milano no».

Un altro tema affrontato dal sindaco riguarda il nome del nuovo impianto, ovvero Generali Stadium, che è stato annunciato durante la presentazione del progetto e che ha suscitato alcune polemiche. «Nessuno si è fatto la domanda, ma io me la faccio non sapendo esattamente le cose, ma un minimo di esperienza nel mondo del business ce l’ho – ha commentato Sala -. Generali comincia a contribuire alle società dal momento in cui lo stadio sarà pronto o prima? Non lo so, perché se comincia prima è ovvio che voglia che prima venga mostrato il suo nome».

Il sindaco si è inoltre espresso sul tema dei naming rights e pone un confronto con Wembley: «Anche da questo punto di vista bisogna essere un po’ concreti. Poi, gli stadi nel mondo sono sponsorizzati. Avevo di fianco a me La Russa alla presentazione del progetto che mi diceva: ‘Wembley non è sponsorizzato’, e ti credo, a Wembley che squadra gioca? È chiaro che se è la nazionale è una cosa diversa», ha concluso.