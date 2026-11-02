NYT: Infantino sposta la residenza in Florida e la FIFA paga le tasse al fisco USA per 4 milioni

In concomitanza con i Mondiali 2026, disputati in USA, Messcio il presidente della FIFA ha spostato la sua residenza da Zurigo a Miami per seguire al meglio la rassegna iridata, la prima in assoluto dopo la decisione sotto la sua presidenza di ampliare il numero di selezioni partecipanti.
Secondo quanto riporta il New York Times, ad affrontare le spese con il fisco statunitense relativamente alla residenza di Infantino sarebbe stata direttamente la FIFA. Una richiesta approvata dal comitato, svoltosi a Bangkok nel maggio 2024, composto da tre persone che stabilisce la retribuzione dei più alti dirigenti del massimo organo del calcio mondiale.
La questione sarebbe emersa dopo la denuncia di Bruno Chiomento, commercialista svizzero membro del comitato, visto che le retribuzioni dei top manager sono sì pubbliche – per via della politica di trasparenza introdotta proprio da Infantino dopo la sua prima elezione post scandalo corruzione nel 2015 – ma non la documentazione relativa alla tassazione su quei compensi.
Secondo le ultime documentazioni consultabili, Infantino percepisce uno stipendio di 6 milioni di dollari all’anno (pari a 5,3 milioni di euro) e, secondo le stime del New York Times, alla fine del suo mandato la FIFA avrà pagato per suo conto tasse pari a 4 milioni di dollari.