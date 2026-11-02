La UEFA Champions League 2026/27 torna protagonista martedì 3 novembre con la quarta giornata della fase campionato. Tra le formazioni italiane impegnate nella competizione ci sarà l’Inter, che affronterà in trasferta il Feyenoord allo stadio De Kuip di Rotterdam. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 21.00.

Feyenoord e Inter hanno entrambe raccolto tre punti nelle prime tre giornate della fase campionato di Champions League. I nerazzurri hanno conquistato la prima vittoria europea proprio nell’ultimo turno, contro lo Shakhtar Donetsk, e cercano ora continuità anche in trasferta. La squadra di Chivu vuole inoltre riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan e tornare a vincere. Il Feyenoord però, non è un avversario da sottovalutare. La formazione olandese sta vivendo un ottimo avvio di stagione in campionato e ha già superato un’italiana in questa Champions League, battendo il Como per 3-2. Un risultato che conferma quanto possa essere complicato giocare allo stadio De Kuip di Rotterdam.

Non è la prima volta che le due squadre si incontrano nella massima competizione europea. Nella stagione 2024/25 l’Inter aveva battuto il Feyenoord negli ottavi di finale, imponendosi 2-0 a Rotterdam e 2-1 a San Siro.

Ma dove vedere Feyenoord Inter in tv e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della quasi totalità degli incontri della Champions League 2026/27.