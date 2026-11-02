La UEFA Champions League 2026/27 torna protagonista martedì 3 novembre con la quarta giornata della fase campionato. Tra le formazioni italiane impegnate nella competizione ci sarà l’Inter, che affronterà in trasferta il Feyenoord allo stadio De Kuip di Rotterdam. Il calcio d’inizio della sfida è fissato per le ore 21.00.
Feyenoord e Inter hanno entrambe raccolto tre punti nelle prime tre giornate della fase campionato di Champions League. I nerazzurri hanno conquistato la prima vittoria europea proprio nell’ultimo turno, contro lo Shakhtar Donetsk, e cercano ora continuità anche in trasferta. La squadra di Chivu vuole inoltre riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan e tornare a vincere. Il Feyenoord però, non è un avversario da sottovalutare. La formazione olandese sta vivendo un ottimo avvio di stagione in campionato e ha già superato un’italiana in questa Champions League, battendo il Como per 3-2. Un risultato che conferma quanto possa essere complicato giocare allo stadio De Kuip di Rotterdam.
Non è la prima volta che le due squadre si incontrano nella massima competizione europea. Nella stagione 2024/25 l’Inter aveva battuto il Feyenoord negli ottavi di finale, imponendosi 2-0 a Rotterdam e 2-1 a San Siro.
Ma dove vedere Feyenoord Inter in tv e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della quasi totalità degli incontri della Champions League 2026/27.
Feyenoord Inter dove vederla in tv – La Champions League è su Sky
La sfida tra Feyenoord e Inter sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252, come indicato dalla programmazione dell’emittente. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, con telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni, affiancato da Aldo Serena al commento tecnico.
La pay-tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della UEFA Champions League 2026/27, accompagnando gli appassionati lungo tutta la stagione europea, dalla fase campionato agli incontri a eliminazione diretta, fino alla finale in programma il 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.
La programmazione di Sky comprende le sfide delle quattro formazioni italiane impegnate nella competizione – Inter, Napoli, Roma e Como – oltre ai principali incontri tra le grandi squadre europee. L’offerta è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e collegamenti dagli stadi, oltre alla possibilità di seguire più incontri contemporaneamente attraverso Diretta Gol.
La copertura delle competizioni UEFA comprende inoltre tutte le partite di Europa League e Conference League, confermando Sky come uno dei principali punti di riferimento per seguire il calcio europeo.
Feyenoord Inter dove vederla in streaming
Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Feyenoord Inter sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky.
Per accedere alla trasmissione sarà sufficiente utilizzare l’applicazione Sky Go, disponibile sui dispositivi compatibili, tra cui smartphone, tablet e computer, effettuando l’accesso con le proprie credenziali.
In questo modo sarà possibile seguire la partita anche lontano dal televisore, senza perdere gli appuntamenti della Champions League.
Feyenoord Inter dove vederla in tv e streaming gratis
Feyenoord Inter non sarà trasmessa gratuitamente in diretta televisiva. La sfida sarà infatti riservata agli abbonati Sky, così come gli altri incontri delle squadre italiane trasmessi dall’emittente nella Champions League 2026/27.
La programmazione in chiaro riguarda invece una selezione di incontri tra formazioni straniere, con una partita per giornata. Per seguire l’Inter in diretta sarà quindi necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto sportivo previsto.
Feyenoord Inter, tutte le informazioni – Champions League 2026/27
- Partita: Feyenoord-Inter
- Competizione: UEFA Champions League 2026/27, quarta giornata
- Data: martedì 4 novembre 2026
- Orario: 21.00
- Stadio: De Kuip, Rotterdam
- Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- Diretta streaming: Sky Go
- Diretta gratis: non disponibile