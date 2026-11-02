Ma dove vedere Atalanta-Parma in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

L’Atalanta arriva alla sfida contro il Parma dopo il pareggio per 2-2 in trasferta contro la Fiorentina. La squadra di Bergamo cercherà di sfruttare il fattore campo per tornare ai tre punti. Il Parma, invece, è reduce dallo 0-0 contro l’Udinese, dopo le sconfitte contro Lazio e Torino.

La decima della Serie A 2026/27 termina lunedì 2 novembre con la sfida tra Atalanta e Parma , in programma alla New Balance Arena di Bergamo . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Atalanta Parma in tv

Atalanta-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della decima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Atalanta Parma in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Atalanta-Parma sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Atalanta Parma in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Atalanta Parma in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Atalanta-Parma è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Atalanta Parma, quando si gioca

L’appuntamento con Atalanta-Parma è fissato per lunedì 2 novembre 2026 alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. La sfida è valida per la decima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione di Maurizio Sarri proverà a a sfruttare il fattore campo per guadagnare tre punti importanti in classifica dopo un avvio di stagione poco soddisfacente. Il Parma invece proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa per allontanarsi dalla zona retrocessione.