Mondiale per Club 2029, DAZN si assicura un'opzione esclusiva sui diritti tv

DAZN punta a confermarsi la casa globale del Mondiale per Club anche nel 2029. La piattaforma streaming sta proseguendo con gli investimenti sulle competizioni più importanti e ha ottenuto un’opzione esclusiva per l’acquisizione dei diritti di trasmissione a livello mondiale della prossima edizione della competizione FIFA , rafforzando ulteriormente il proprio rapporto con l’organismo guidato da Gianni Infantino .

Mondiale per Club, la partnership tra DAZN e FIFA

L’intesa rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra DAZN e FIFA, avviata in occasione della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre, disputata negli Stati Uniti nel 2025. In quell’occasione, la piattaforma aveva raggiunto un accordo da un miliardo di dollari per i diritti globali della competizione, intervenendo dopo che altri operatori televisivi avevano rinunciato a presentare offerte considerate adeguate dalla FIFA.

Tra questi anche Apple TV, che aveva avviato trattative per l’acquisizione dei diritti a livello globale prima di ritirarsi a causa delle divergenze sulla valutazione economica del torneo. Anche il successivo tentativo della FIFA di commercializzare i diritti su base territoriale non aveva prodotto i risultati sperati. L’ingresso del fondo saudita Surj Sports Investment, che ha acquisito una partecipazione del 10% in DAZN, aveva contribuito a rendere possibile l’operazione.

I proventi dell’accordo avevano sostanzialmente finanziato il montepremi da un miliardo di dollari messo a disposizione dalla FIFA, con il Chelsea vincitore del torneo che aveva incassato intorno ai 106 milioni di euro, mentre le italiane Inter e Juventus si erano fermate rispettivamente a 31,4 e 27 milioni. DAZN continua così a investire nei grandi diritti sportivi internazionali, con l’obiettivo di aumentare la sua portata nel mondo e – in particolar modo – nei suoi mercati chiave, Italia compresa.

Mondiale per Club 2029, ancora da definire sede e formato

L’opzione ottenuta da DAZN rappresenta una garanzia importante per la FIFA, che deve ancora risolvere diverse questioni legate all’organizzazione della seconda edizione del Mondiale per Club. Al momento, infatti, non sono state ancora prese decisioni definitive sulla sede, sul formato e sul numero di partecipanti. Da tempo si discute della possibilità di aumentare le squadre da 32 a 48, ma le trattative con i club non hanno ancora portato a un’intesa.

A complicare il quadro sono state anche le tensioni tra FIFA ed European Football Clubs (EFC), l’organizzazione che rappresenta i principali club europei, dopo il progetto poi abbandonato da Infantino per la cessione di partecipazioni nelle attività commerciali legate ai Mondiali. L’EFC aveva minacciato di ritirare il proprio sostegno al Mondiale per Club, esprimendo inoltre preoccupazione per i ritardi nel pagamento di 250 milioni di dollari di contributi di solidarietà destinati alle società in relazione all’edizione 2025.

I rapporti tra le parti sarebbero successivamente migliorati, ma restano da definire i dettagli della joint venture che dovrebbe occuparsi della gestione commerciale della competizione. Una decisione che potrebbe slittare fino a dopo le elezioni presidenziali FIFA previste per marzo del 2027.